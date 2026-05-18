影／獨攀女山友遺體被找到 空勤直升機和地面消防人力同步搜救

一名女山友本月1日獨攀台中和平區志佳陽線大山後失蹤，今天早上在雪山主峰南面找到遺體，卡在200公尺深陡峭斜坡，地面搜救人員不易抵達；空勤總隊第二大隊三隊今天派直升機載運繩索設備放置於雪山主峰，供地面搜救人員後續使用，地面消防和搜救人員正努力靠近遺體位置再拉上平坦地面。

空勤總隊二大隊三隊表示，今天上午任務於飛機到達山區時，因目標區已遭雲層覆蓋，無法評估現場作業環境，今天先將地面搜救人員申請的繩索設備放置於雪山主峰，供地面搜救人員後續使用。

台中市消防局5月5日凌晨3時17分接獲通報，和平區志佳陽線（志佳陽大山）山域事故案件，一名女子5月1日獨攀失聯，至今失聯18天，今天早上消防人員使用空拍機尋獲遺體，卡在200公尺深斜坡，正申請空勤直升機協助中。

消防局表示，今天早上8時20分回報，搜救人員與中搜人員執行無人機空拍任務於雪山主峰南面發現疑似遺體，身穿藍色外套、灰色褲子，因跌落深度及座標無法確認，消防局人員將評估跌落深度及如何安全下切接近，確認遺體位置後再回傳座標。

現場人員9時14分回報，因遺體跌落於山壁地勢深且陡峭，現場地形狀況惡劣無法執行低索救助，目前將嘗試下切接近。遺體位置距稜線距離約200公尺，因地形危險搜救人員無法下切，今天申請到直升機載運搜救用繩索設備，預計再申請空勤直升機協助吊掛遺體。

一名女山友獨攀失聯，今天被找到遺體，空勤直升機和台中市消防局地面人力今天同步搜救中。圖／空勤總隊提供