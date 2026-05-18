淡江大橋通車日騎機車硬闖遭扣車 莽男偷貨車至派出所欲載車當場被逮

新北市24歲單男12日在淡江大橋開放通車前騎機車硬闖遭扣車開罰。單男13日繳罰款後因車牌遭註銷被警方告知不得駛離，單男竟偷路邊未熄火小貨車準備至派出所載機車，被害車主發現狂追報警，單男開到派出所門口當場被逮，詢後依竊盜罪送辦。

據了解，單男12日騎乘白牌機車，在淡江大橋還未開放通車時從八里端上橋硬闖，在淡水端下橋處遭警方攔查，不但機車遭查扣還被開罰單。隔天下午5時許單男繳完罰款後，持繳清罰單收據至八里派出所欲領取機車。承辦警查詢後告知單男該機車之前因為其他違規牌照被註銷，目前屬無牌照狀態，依法不得行駛於道路，因此無法直接騎離，需另外請拖吊車載運。

單男聽聞後十分不滿，離開派出所步行至八里區華峰一街時，發現47歲陳姓男子正忙著搬運貨物，停在路邊的小貨車未熄火且鑰匙未拔，單男竟動起歪腦筋趁機直接上車將貨車開走，被害陳姓車主發現小貨車遭竊後，改開另1輛小貨車在後狂追並報警。

警方獲報不久後赫然發現單男竟將偷來的小貨車開至八里派出所前，準備載運遭查扣的機車，警員立即上前依現行犯將單男逮捕，並將車輛發還陳姓車主。詢後依竊盜罪嫌將單男移送士林地檢署偵辦。

單男開著偷來的小貨車至派出所門口當場被逮。記者黃子騰／翻攝

單男趁陳姓車主搬貨時偷走小貨車。記者黃子騰／翻攝