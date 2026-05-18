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宜蘭火車站鬧區驚傳墜樓 30歲男子陳屍鐵皮屋頂腰部及腿部有傷

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭市光復路一家便利超商後方的1樓鐵皮屋，被人發現一名年輕男子陳屍屋頂，腰部及腿部留有傷口。警方中午獲報到場，研判該名男子應該是從飯店高樓墜落時割傷所致，死亡待查。

經查，死者為30歲吳姓男子，新竹人，家人因為找不到他，昨天已向新竹警方報案失蹤，請求協尋，未料今天在宜蘭發現屍體，宜蘭警方已通知家屬到宜蘭說明。

據了解，該名男子陳屍地點位在宜蘭火車站前方100公尺的光復路鬧區，宜蘭警察分局就在附近，車水馬龍的菜市場商圈，男子陳屍地點是1樓鐵皮屋，有可能從旁邊飯店的9樓跳下；初步排除他殺，真正死因待家屬到宜蘭後配合調查釐清。

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宜蘭火車站鬧區驚傳墜樓，地點就在宜蘭警分局旁，一名30歲男子陳屍鐵皮屋頂，發現時他腰部及腿部有割傷，死因待查。本報資料照
宜蘭火車站鬧區驚傳墜樓，地點就在宜蘭警分局旁，一名30歲男子陳屍鐵皮屋頂，發現時他腰部及腿部有割傷，死因待查。本報資料照

宜蘭 新竹 火車站 屍體

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