北市90歲翁疑未站穩公車就起步 摔落階梯一度無生命徵象

台北市大安區仁愛路、安和路口，昨天上午發生公車乘客跌倒意外。90歲張姓男子在安和路公車站上車後，疑似尚未站穩，公車便起步行駛，因遇到路口減速，老翁重心不穩，跌落前車門階梯處。老翁送醫時一度沒有呼吸心跳，經急救後恢復心跳，目前仍昏迷觀察中。

大安警分局表示，17日上午11時13分，谷姓男子駕駛公車沿仁愛路4段由東往西行駛公車專用道，張姓老翁在安和路公車站上車後，疑因司機未等乘客安全站穩就起步，又遇到路口再減速，導致老翁前後重心不穩，跌落車門階梯處。

老翁當場昏迷，警消到場處理時，老翁外觀無明顯外傷，但送往國泰醫院後，因不明原因一度呈沒有呼吸心跳，醫院急救後恢復心跳，目前仍昏迷，後續待醫療觀察。

警方表示，事故未造成車損，谷姓公車司機酒測值為0，駕籍正常。全案依A2交通事故處理，詳細肇事原因仍待調查釐清。

張姓老翁疑因公車駕駛起步又減速，重心不穩跌落公車階梯，一度失去呼吸心跳。記者廖炳棋／翻攝