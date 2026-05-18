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台南七股廢電纜回收場傳火警 火勢凶猛大量濃煙竄

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市七股區竹橋里1處廢電纜回收場今天中午突傳出火警，火勢凶猛伴隨大量濃煙竄出，嚇壞不少路人，消防局緊急調派22輛各式消防車數十名消防隊員投入灌救，在下午近2時已初步控制火勢。

消防局是在今中午12點43分獲報七股區竹橋里竹港某廢電纜回收場竄出火煙，七股消防分隊趕往途中發現大量黑色濃煙竄出，現場已淪為火海。

消防局緊急加派佳里、西港、學甲消防分隊，後續再調派土城、安南、和緯、南科消防分隊共計4梯次22輛消防車及47名消防隊員投入灌救，火場面積粗估長達100公尺、寬12公尺。

消防隊員頂著大太陽急滅火且全身裝備個個汗流浹背阻絕火勢蔓延，初步清查，幸未發現人員受困。

消防隊員與惡火搏鬥架設多道水線壓制，在下午1點59分已控制火勢，不過因現場不少易燃物，消防員持續警戒中，至於起火原因與財物損失仍待進一步釐清。

台南市七股區竹橋里1處廢電纜回收場今天中午突傳出火警，火勢凶猛伴隨大量濃煙竄出。記者謝進盛／翻攝
台南市七股區竹橋里1處廢電纜回收場今天中午突傳出火警，火勢凶猛伴隨大量濃煙竄出。記者謝進盛／翻攝

台南市七股區竹橋里1處廢電纜回收場今天中午突傳出火警，火勢凶猛伴隨大量濃煙竄出。記者謝進盛／翻攝
台南市七股區竹橋里1處廢電纜回收場今天中午突傳出火警，火勢凶猛伴隨大量濃煙竄出。記者謝進盛／翻攝

台南市七股區竹橋里1處廢電纜回收場今天中午突傳出火警，火勢凶猛伴隨大量濃煙竄出，嚇壞不少路人。記者謝進盛／翻攝
台南市七股區竹橋里1處廢電纜回收場今天中午突傳出火警，火勢凶猛伴隨大量濃煙竄出，嚇壞不少路人。記者謝進盛／翻攝

台南市七股區竹橋里1處廢電纜回收場今天中午突傳出火警，火勢凶猛伴隨大量濃煙竄出。記者謝進盛／翻攝
台南市七股區竹橋里1處廢電纜回收場今天中午突傳出火警，火勢凶猛伴隨大量濃煙竄出。記者謝進盛／翻攝

台南市七股區竹橋里1處廢電纜回收場今天中午突傳出火警，火勢凶猛伴隨大量濃煙竄出。記者謝進盛／翻攝
台南市七股區竹橋里1處廢電纜回收場今天中午突傳出火警，火勢凶猛伴隨大量濃煙竄出。記者謝進盛／翻攝

台南 南科 消防員 火災

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