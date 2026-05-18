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蘆洲健身房驚傳命案！燒焦味瀰漫消防破門 負責人倒臥廁所亡

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市蘆洲區昨晚驚傳死亡案件，附近住戶聞到健身房內傳出濃厚燒焦味立即報案。警方及消防人員到場破門，赫見健身房負責人38歲王男倒臥廁所內，左手、左腳有明顯燒燙傷已無生命跡象送醫不治。警方初判無外力介入，確切案情仍待相驗釐清。

蘆洲警分局昨天晚間9時許接獲報案，蘆洲區中原路一帶有濃烈燒焦異味，民眾擔心發生火警立即報警。警方及消防人員趕抵現場，循線確認燒焦味來自健身房，但因健身房無人應門，消防人員當機立斷破門進入查看。

警方及消防人員進入屋內後，經搜尋在廁所內發現王姓男子倒臥地面已失去呼吸心跳，左手、左腳有明顯燒燙傷痕跡，立即將他送往市立三重醫院搶救，但仍於晚間10時35分宣告不治。

警方鑑識人員到場採證，初步勘查未發現外力介入跡象。據了解，王男為該健身房負責人，健身房同事表示王男近期投資失利，確切死因及事發經過仍待警方進一步調查釐清。

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蘆洲區這間健身房昨天晚間驚傳死亡案件。記者黃子騰／翻攝
蘆洲區這間健身房昨天晚間驚傳死亡案件。記者黃子騰／翻攝

健身房 新北 自殺 消防人員

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