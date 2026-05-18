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影／獨攀失聯18天女山友遺體被找到 姊姊上網感謝大家幫忙

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

獨攀志佳陽線失聯18天女山友遺體今天被找到，許多連日熱心協尋的山友惋惜難過，女山友的姊姊今天上登山群臉書感謝大家幫忙，她寫「謝謝你們幫我找到妹妹」。

一名熱心山友也在臉書「肉腳登山隊」留言，他謝謝近日大家團結幫忙，獲知遺體找到消息這一刻，他很難過，眼淚停不下來，畢竟是一起爬過好多座小百岳及中級山，有革命情感認識很久的家人；

他感謝搜救團隊們10幾天以上的幫忙協助、網友們集結全部的力量，真的辛苦了。

他說10多天以來的等待、失眠、煎熬，只能透過不斷開團活動讓自己很忙碌，並想盡辦法轉移注意力比較不會難過；他帶團時用心教導每一位新朋友離線地圖、團進團出、學會看天氣、裝備齊全的重要性，最重要對每座山都抱持謙卑的心，「唯有人平安下山、報備登出才是登頂」！

台中市消防局5月5日凌晨3時17分接獲通報，和平區志佳陽線（志佳陽大山）山域事故案件，一名女子5月1日獨攀失聯，至今失聯18天，今天早上消防人員使用空拍機尋獲遺體，卡在200公尺深斜坡，正申請空勤直升機協助中。

消防局表示，今天早上8時20分回報，搜救人員與中搜人員執行無人機空拍任務於雪山主峰南面發現疑似遺體，身穿藍色外套、灰色褲子，因跌落深度及座標無法確認，消防局人員將評估跌落深度及如何安全下切接近，確認遺體位置後再回傳座標。

現場人員9時14分回報，因遺體跌落於山壁地勢深且陡峭，現場地形狀況惡劣無法執行低索救助，目前將嘗試下切接近。遺體位置距稜線距離約200公尺，因地形危險搜救人員無法下切，請申請空勤直升機原地吊掛遺體中。

台中市政府消防局5月5日凌晨3時17分接獲通報，和平區志佳陽線（志佳陽大山）山域事故案件，一名女子獨攀失聯，今天早上尋獲遺體。圖／台中市消防局提供
台中市政府消防局5月5日凌晨3時17分接獲通報，和平區志佳陽線（志佳陽大山）山域事故案件，一名女子獨攀失聯，今天早上尋獲遺體。圖／台中市消防局提供

台中市政府消防局5月5日凌晨3時17分接獲通報，和平區志佳陽線（志佳陽大山）山域事故案件，一名女子獨攀失聯，今天早上尋獲遺體。圖／台中市消防局提供
台中市政府消防局5月5日凌晨3時17分接獲通報，和平區志佳陽線（志佳陽大山）山域事故案件，一名女子獨攀失聯，今天早上尋獲遺體。圖／台中市消防局提供

雪山 失聯 台中 遺體 山友

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