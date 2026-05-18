三峽4死車禍明滿周年 家屬嘆等不到余翁家屬親自道歉

三峽4死11傷重大車禍將滿一周年，當天外出接送孩子卻命喪路口的洪姓婦人的丈夫，接受本報訪問時表示，這一年來，他與孩子努力想從悲痛中走出，但最難以釋懷的，是肇事余姓老翁過世後，其家屬至今未曾親自表達歉意與現身面對法律訴訟，他形容「這一年很像在對空氣戰鬥。」

去年5月19日下午4時許，正值放學時間，余姓老翁駕車行經三峽國成街時失控衝撞，造成40歲洪姓婦人、12歲吳姓女童及13歲劉姓女童傷重不治，余男事後也因傷離世，留下來的傷者與死者家屬們持續面對漫長復健及訴訟之路。

洪夫表示，家屬與傷者透過民事程序向余家求償，但案件進度緩慢，事故發生至今他僅開過二次調解庭，後續庭期尚未確定，但令他們不滿的是，一年來始終等不到余家人的親自道歉，提出的精神慰撫金、喪葬費等請求也談不攏，真的「相當無力」。

他說，肇事車輛登記在余妻名下，但至今余妻也都只透過律師與他們談，「至少應該出來面對」，由於余男已死亡不起訴，他只想知道「為何妻子只是出門接小孩，就再也回不了家」。

事故發生後，洪先生扛起照顧家庭重擔，事故發生不久後，大女兒就面臨畢業典禮，孩子曾難過提到「原本媽媽也會參加畢業典禮」，兩個孩子雖沒親眼目睹撞擊瞬間，但現場倒地車輛與混亂畫面後，仍讓他們留下深刻陰影。

如今一個國三、一個國一的孩子，也被迫提早成熟，洪夫說，孩子開始主動洗衣服、準備吃的，不希望爸爸太辛苦，「他們本來應該是最無憂無慮的年紀」，談到傷心處，洪夫也不禁紅了眼眶。

他說，孩子至今仍會偷偷哭著想媽媽，事故發生後，原本住在高雄、已70多歲的父母，也北上協助照顧孫子，全家生活因此徹底改變；太太的爸爸跟姐姐、弟弟也非常的難過與不捨。

一年過去，洪先生至今仍不太敢經過事故路口，上周六前孩子參加國中會考時，他還特地繞路，只希望不要影響孩子心情。

他表示，雖然這一年來看見部分道路改善與高齡換照等討論，但對家屬而言，最真實的仍是失去親人的痛苦，「事情好像慢慢被淡忘了。」

不過，他也記得事故發生後，現場曾擺滿鮮花、卡片與民眾留言，不少陌生人的關心與鼓勵，成了家屬撐過低潮的重要力量。

吳姓女同學母親則說，這一年來也身心俱疲，壓力過大還得了甲狀腺癌，每二周都要去看身心科，「好幾次都想和女兒一起走」。

吳母說，對方家屬的冷血對待，請他們自己出來面對，相較對方在法律上的強勢，「我只想要我的孩子能回來」。