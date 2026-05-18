快訊

會考答案紙遭疑寫不上去、黑筆需一支支測試 教育部說話了

低價策略非王道？宜得利陷撤店苦戰 日網曝狠輸無印良品關鍵

0518-0524「血型+生肖」財運TOP5！第一名「整體運明朗」：保持這點能看見回報

聽新聞
0:00 / 0:00

三峽4死車禍明滿周年 家屬嘆等不到余翁家屬親自道歉

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導

三峽4死11傷重大車禍將滿一周年，當天外出接送孩子卻命喪路口的洪姓婦人的丈夫，接受本報訪問時表示，這一年來，他與孩子努力想從悲痛中走出，但最難以釋懷的，是肇事余姓老翁過世後，其家屬至今未曾親自表達歉意與現身面對法律訴訟，他形容「這一年很像在對空氣戰鬥。」

去年5月19日下午4時許，正值放學時間，余姓老翁駕車行經三峽國成街時失控衝撞，造成40歲洪姓婦人、12歲吳姓女童及13歲劉姓女童傷重不治，余男事後也因傷離世，留下來的傷者與死者家屬們持續面對漫長復健及訴訟之路。

洪夫表示，家屬與傷者透過民事程序向余家求償，但案件進度緩慢，事故發生至今他僅開過二次調解庭，後續庭期尚未確定，但令他們不滿的是，一年來始終等不到余家人的親自道歉，提出的精神慰撫金、喪葬費等請求也談不攏，真的「相當無力」。

他說，肇事車輛登記在余妻名下，但至今余妻也都只透過律師與他們談，「至少應該出來面對」，由於余男已死亡不起訴，他只想知道「為何妻子只是出門接小孩，就再也回不了家」。

事故發生後，洪先生扛起照顧家庭重擔，事故發生不久後，大女兒就面臨畢業典禮，孩子曾難過提到「原本媽媽也會參加畢業典禮」，兩個孩子雖沒親眼目睹撞擊瞬間，但現場倒地車輛與混亂畫面後，仍讓他們留下深刻陰影。

如今一個國三、一個國一的孩子，也被迫提早成熟，洪夫說，孩子開始主動洗衣服、準備吃的，不希望爸爸太辛苦，「他們本來應該是最無憂無慮的年紀」，談到傷心處，洪夫也不禁紅了眼眶。

他說，孩子至今仍會偷偷哭著想媽媽，事故發生後，原本住在高雄、已70多歲的父母，也北上協助照顧孫子，全家生活因此徹底改變；太太的爸爸跟姐姐、弟弟也非常的難過與不捨。

一年過去，洪先生至今仍不太敢經過事故路口，上周六前孩子參加國中會考時，他還特地繞路，只希望不要影響孩子心情。

他表示，雖然這一年來看見部分道路改善與高齡換照等討論，但對家屬而言，最真實的仍是失去親人的痛苦，「事情好像慢慢被淡忘了。」

不過，他也記得事故發生後，現場曾擺滿鮮花、卡片與民眾留言，不少陌生人的關心與鼓勵，成了家屬撐過低潮的重要力量。

吳姓女同學母親則說，這一年來也身心俱疲，壓力過大還得了甲狀腺癌，每二周都要去看身心科，「好幾次都想和女兒一起走」。

吳母說，對方家屬的冷血對待，請他們自己出來面對，相較對方在法律上的強勢，「我只想要我的孩子能回來」。

三峽車禍事發後，許多人到關懷，是被害者家屬最大的安慰之一。本報資料照片
三峽車禍事發後，許多人到關懷，是被害者家屬最大的安慰之一。本報資料照片

車禍 三峽

延伸閱讀

日子只能這樣過？在台舉目無親 新住民家暴倖存者：被打要勇敢講出來

美國出事狄鶯已賣房！理財專家嘆「別再救孫安佐」：讓監獄來管教

想逃離的家 新住民媽媽家暴求生路

不會念數字、忘帶東西…幼童遭幼教師扯耳毆打 高雄教育局出手了

相關新聞

影／獨攀失聯18天女山友遺體被找到 姊姊上網感謝大家幫忙

獨攀志佳陽線失聯18天女山友遺體今天被找到，許多連日熱心協尋的山友惋惜難過，女山友的姊姊今天上登山群臉書感謝大家幫忙，她寫「謝謝你們幫我找到妹妹」。

三峽4死車禍明滿周年 家屬嘆等不到余翁家屬親自道歉

三峽4死11傷重大車禍將滿一周年，當天外出接送孩子卻命喪路口的洪姓婦人的丈夫，接受本報訪問時表示，這一年來，他與孩子努力想從悲痛中走出，但最難以釋懷的，是肇事余姓老翁過世後，其家屬至今未曾親自表達歉意與現身面對法律訴訟，他形容「這一年很像在對空氣戰鬥。」

影／台中妙齡女開特斯拉突爆衝 北區一整排機車被撞倒幸無人傷

台中市林姓女子今天上午駕駛特斯拉電動車，行經北區時，因不明原因突然爆衝，撞上停放在路旁的9輛機車與1台垃圾子母車，幸好未造成人員傷亡。警方調查，林女無酒精濃度，初判是未注意車前狀況釀禍，詳細肇因待後續釐清。

影／宜蘭誇張轎車駕駛清晨撞破小7側門玻璃碎裂 棄車肇逃全都錄

今天清晨5時40分，位於宜蘭五結鄉中正路一間轉角超商，遭自小客車迎面撞上，側面落地窗玻璃破了兩大片，當時超商未開門，駕駛發現闖禍，竟把車子開走，停在距離超商約百公尺巷弄，棄車肇逃。警方正循線找人，通知肇事者到案說明。

影／高雄廟會拖板車封路…噴五彩雲霧炸街誇張畫面曝 警開26張罰單

高市前鎮區某宮廟昨舉辦遶境，竟出動拖板車誇張封路，並點燃五彩雲霧和鞭炮炸街，讓該路段瞬間墜五里雲霧及砲聲隆隆之中，引發不少民怨；警方指事前已約制廟方要遵守法令規定，經蒐證後，發現有燃放鞭炮過量、超時及多起交通違規，已開出26張罰單。

新竹8旬翁用餐噎食倒地 119線上教哈姆立克法搶回一命

新竹市1名84歲長者日前在興南街用餐時不慎噎食，當場失去意識昏倒。消防局立即透過電話線上指導家屬施作哈姆立克法，同步派遣救護人員趕赴現場搶救。消防員到場時，長者已呈現到院前心肺功能停止狀態，經緊急排除異物、持續急救後，成功恢復心跳，送醫治療後已平安康復出院。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。