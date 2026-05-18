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影／台中妙齡女開特斯拉突爆衝 北區一整排機車被撞倒幸無人傷

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓女子今天上午駕駛特斯拉電動車，行經北區時，因不明原因突然爆衝，撞上停放在路旁的9輛機車與1台垃圾子母車，幸好未造成人員傷亡。警方調查，林女無酒精濃度，初判是未注意車前狀況釀禍，詳細肇因待後續釐清。

第二警分局在今日上午9時12分許獲報，指稱北區太原四街近漢口路發生交通事故，立即派遣員警到場處理。

經查，林姓女子（25歲）駕駛特斯拉電動車，由北區陝西路沿漢口路右轉太原四街時，疑因一時恍神逆向往太原北路方向行駛，不慎擦撞停放於路旁的9輛機車9部、1台垃圾子母車，現場造成車輛受損，所幸無人受傷。

警方到場後立即實施交通疏導，依規定蒐證處理，經檢測林女無酒駕情形，詳細肇事原因將由進一步調查釐清。

第二警分局呼籲，駕駛人行車時應隨時注意車前狀況及道路方向，切勿疲勞駕駛或分心操作，以維護自身及其他用路人安全。

台中市林姓女子今早駕駛特斯拉電動車，在北區擦撞一整排路邊機車。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓女子今早駕駛特斯拉電動車，在北區擦撞一整排路邊機車。記者陳宏睿／翻攝

台中市林姓女子今早駕駛特斯拉電動車，在北區擦撞一整排路邊機車。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓女子今早駕駛特斯拉電動車，在北區擦撞一整排路邊機車。記者陳宏睿／翻攝

台中市林姓女子今早駕駛特斯拉電動車，在北區擦撞一整排路邊機車。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓女子今早駕駛特斯拉電動車，在北區擦撞一整排路邊機車。記者陳宏睿／翻攝

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