影／台中妙齡女開特斯拉突爆衝 北區一整排機車被撞倒幸無人傷

三峽4死11傷重大車禍將滿一周年，當天外出接送孩子卻命喪路口的洪姓婦人的丈夫，接受本報訪問時表示，這一年來，他與孩子努力想從悲痛中走出，但最難以釋懷的，是肇事余姓老翁過世後，其家屬至今未曾親自表達歉意與現身面對法律訴訟，他形容「這一年很像在對空氣戰鬥。」

2026-05-18 12:13