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掩護無牌車逃逸！蘆竹無照山道猴惡意擋警 重罰12萬9下場慘了

桃園電子報／ 桃園電子報

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駕駛為年僅16歲之姓少年，根本未持有駕駛執照。警方當場嚴正執法。圖：截自Threads-_1yyck

桃園市蘆竹警分局外社派出所於今(18)日凌晨於大古山周遭巡邏時發現有無牌車輛出沒，嚴重影響夜間安寧與交通安全，員警準備實施攔查時，一輛疑似同夥之機車竟刻意切入阻擋警車，導致該無牌車趁隙逃逸。

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員警展開攔截圍捕，展現優勢警力進行包夾，將該車強力攔下。圖：讀者提供

阻擋警車之機車隨後亦拒絕配合攔檢，隨即加速脫逃，沿途行徑極其囂張，更連續闖紅燈、跨越雙黃線逆向行駛。員警見狀立即展開攔截圍捕，展現優勢警力進行包夾，最終順利在蘆竹區南山路三段43號前將該車強力攔下。

經查，該名駕駛為年僅16歲之姓少年，根本未持有駕駛執照。警方當場嚴正執法，針對其「無照駕駛」、「危險駕車」、「闖紅燈」、「不服稽查逃逸」、「跨越雙黃線逆向」及「擅自變更排氣管設備」等違規行為逐一開單舉發。此外，針對機車所有人不依規定將車輛借予無照者駕駛之行為，警方亦依法一併開罰並記車輛違規紀錄，現場同時將該部機車移置保管。

蘆竹分局指出，此次警方共計強力舉發7件違規，依據《道路交通管理處罰條例》最高處罰金額統計，罰鍰總計最高可達12萬9000元。

蘆竹分局強調，警方執法尊嚴不容挑戰，針對挑戰公權力、刻意掩護違規及大古山區之危險駕車行為，警方絕對零容忍。未來將持續針對該路段加大巡守與取締執法強度，呼籲家長應善盡管教責任，切勿縱容孩子無照違規，以免害人害己並面臨巨額罰鍰。

本文章來自《桃園電子報》。原文：掩護無牌車逃逸！蘆竹無照山道猴惡意擋警 重罰12萬9下場慘了

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