影／宜蘭誇張轎車駕駛清晨撞破小7側門玻璃碎裂 棄車肇逃全都錄

今天清晨5時40分，位於宜蘭五結鄉中正路一間轉角超商，遭自小客車迎面撞上，側面落地窗玻璃破了兩大片，當時超商未開門，駕駛發現闖禍，竟把車子開走，停在距離超商約百公尺巷弄，棄車肇逃。警方正循線找人，通知肇事者到案說明。

位於五結鄉中正路二段與向上路口的這間超商上午6時才營業，車禍發生時店家尚未開門。從警方調出監視器發現，轎車衝撞超商後在巷口稍有停留，駕駛座車門微開，但旋即駕駛又關上車門，開車駛離現場。

警方調查，這輛車當時要左轉到向上路，卻不慎撞上超商的側面玻璃，駕駛肇事後未依規定通報警方，直到店家報案後，警方到場在距離肇事地點約一百公尺的巷弄內，發現這輛肇事車。

經調閱周邊及店家監視器影像，警方已經追查鎖定特定對象，正通知車主及駕駛人到案說明，並呼籲駕駛人發生交通事故無論是否造成人員傷亡，都應該110報警處理，切勿心存僥倖逕自駛離，以免違規處罰。

宜蘭五結鄉一間轉角超商遭自小客車迎面撞上，側面落地窗玻璃破了兩大片，當時超商未開門，駕駛發現闖禍，竟把車子開走，在附近巷弄棄車肇逃，警方正循線找人。圖／警方提供