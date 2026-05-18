影／高雄廟會拖板車封路…噴五彩雲霧炸街誇張畫面曝 警開26張罰單

高市前鎮區某宮廟昨舉辦遶境，竟出動拖板車誇張封路，並點燃五彩雲霧和鞭炮炸街，讓該路段瞬間墜五里雲霧及砲聲隆隆之中，引發不少民怨；警方指事前已約制廟方要遵守法令規定，經蒐證後，發現有燃放鞭炮過量、超時及多起交通違規，已開出26張罰單。

網路社群「社會事新聞影音」貼出一則在高市前鎮區草衙一帶的廟會遶境影片，只見影片中，地上鋪滿鞭炮，並出動拖板車橫向封路，緊接著點燃鞭炮，瞬間砲聲隆隆，空中接續釋放五彩沖天炮，讓參與遶境的民眾紛紛拿起手機搶拍，但炸街聲響也引發當地居民民怨。

前鎮警分局指出，前鎮區某宮廟昨日舉行遶境活動，該宮廟負責人王姓男子（42歲）於期前依法提出路權申請獲准；警方指出，活動前召開和廟方人員協調會約制遶境活動參與人員應遵守交通、消防及環保等法令規定，並於活動當日規畫警力執行安全維護及交通疏導，以防制活動過程發生衝突及維持秩序。

警方表示，當天遶境隊伍於仍有燃放鞭炮過量，導致現場煙霧瀰漫影響其他用路人，另也有活動超時情形及多起交通違規事件，經統計共取締未戴安全帽23件、以及燃放鞭炮占道、拖板車占道以及超時舉發活動，分別依違反道路交通管理處罰條例舉發共26件，合計最高可罰18700元。

此外，警方已將蒐證畫面移請環保局針對空汙、噪音及消防局針對燃放爆竹煙火等裁處罰鍰。

高市前鎮區草衙一帶的廟會昨遶境，地上鋪滿鞭炮，並出動拖板車橫向封路，點五彩沖天炮炸街引民怨。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」

高市前鎮區草衙一帶的廟會昨遶境，地上鋪滿鞭炮，並出動拖板車橫向封路，點五彩沖天炮炸街引民怨。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」

高市前鎮區草衙一帶的廟會昨遶境，地上鋪滿鞭炮，並出動拖板車橫向封路，點五彩沖天炮炸街引民怨。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」

高市前鎮區草衙一帶的廟會昨遶境，地上鋪滿鞭炮，並出動拖板車橫向封路，點五彩沖天炮炸街引民怨。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」

高市前鎮區草衙一帶的廟會昨遶境，地上鋪滿鞭炮，並出動拖板車橫向封路，點五彩沖天炮炸街引民怨。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」

高市前鎮區草衙一帶的廟會昨遶境，地上鋪滿鞭炮，並出動拖板車橫向封路，點五彩沖天炮炸街引民怨。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」