新竹8旬翁用餐噎食倒地 119線上教哈姆立克法搶回一命

新竹市1名84歲長者日前在興南街用餐時不慎噎食，當場失去意識昏倒。消防局立即透過電話線上指導家屬施作哈姆立克法，同步派遣救護人員趕赴現場搶救。消防員到場時，長者已呈現到院前心肺功能停止狀態，經緊急排除異物、持續急救後，成功恢復心跳，送醫治療後已平安康復出院。

新竹市消防局表示，當時由勤務派遣科執勤員周嘉芬先透過電話線上指導家屬施作哈姆立克法，中山分隊救護車隨即出勤，由救護人員張書瑜、曾柏豪、蔡長發及鳳凰志工楊淳亦到場接手急救。

消防局長李世恭指出，消防員抵達現場時，患者已無呼吸、無脈搏，呈現OHCA（到院前心肺功能停止狀態），救護人員立即使用鼻咽呼吸道維持呼吸道暢通，同步利用抽吸設備排除疑似異物哽塞，並搭配甦醒球（BVM）進行正壓給氣。

經消防員持續搶救後，患者在送醫前出現嘔吐反應，後續成功恢復自發性循環（ROSC），生命徵象逐漸穩定，送醫治療後順利康復出院。

新竹市長高虹安表示，感謝消防人員平時持續精進專業技能，在緊急時刻沉著應變，成功挽救市民生命，展現「分秒必爭、搶救生命」的專業精神。消防局也由局長李世恭代表頒發感謝狀，表揚此次出勤救護人員。

消防局提醒，若遇異物哽塞，患者意識清楚時，應鼓勵持續咳嗽；若屬重度哽塞，可施作哈姆立克法，以拳頭朝患者上腹部快速向內上方推擠，協助排出異物。若患者已失去意識，則應立即讓患者平躺並持續胸外按壓，每分鐘約100至120下，直到救護人員接手為止。

新竹市消防局表示，當時由勤務派遣科執勤員周嘉芬先透過電話線上指導家屬施作哈姆立克法，中山分隊救護車隨即出勤，由救護人員張書瑜、曾柏豪、蔡長發及鳳凰志工楊淳亦到場接手急救。圖／新竹市消防局提供