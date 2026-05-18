影／高雄轎車後車廂未關警攔查 民眾目擊「口袋掉出東西」抓到毒駕

郭姓男子昨深夜11時27分許駕車行經高市三多二路與廣州二街口，被巡邏員警發現後車廂沒關趨前攔查，過程被民眾目擊郭口袋掉出不明物PO網，警方在車上搜獲1小包K他命，測出郭毒品快篩呈陽性反應涉毒駕，當場逮捕送辦。

網路社群「社會事新聞影音」貼出一則影片，只見警車閃警示燈，3、4名制服警察圍著一名年輕男子，男子坐在地上表情恍惚，拍下影片的網友稱，該名男子口袋掉出不明物被警方逮捕。

苓雅警分局指出，民權派出所員警昨深夜11時27分許執行巡邏勤務，巡經苓雅區三多二路與廣州二街口，發現前方轎車後車廂未關，直覺可疑遂上前攔停盤查。

當時駕駛郭姓男子（32歲）下車後，車上飄散濃濃毒品K他命味道，警方喝令郭坐下盤查，後在車上起獲K他命1包、重2.43公克，另有K菸1支及K盤1個。

警方懷疑郭男毒駕，以毒品快篩試劑檢測，測出陽性反應，當場將他上銬逮捕；警詢後依違反毒品危害防制條例、公共危險罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

另郭男開車未關後車門交通違規及涉毒駕部分，警方依法開罰合計最高罰鍰為13萬8000元，並當場移置保管車輛，吊扣牌照2年並吊扣駕照1年至2年。

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郭姓男子昨深夜駕車行經高市三多二路與廣州二街口，因後車廂沒關被警方攔查，搜獲1小包K他命，測出郭涉毒駕行為。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」

郭姓男子昨深夜駕車行經高市三多二路與廣州二街口，因後車廂沒關被警方攔查，搜獲1小包K他命，測出郭涉毒駕行為。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」

郭姓男子昨深夜駕車行經高市三多二路與廣州二街口，因後車廂沒關被警方攔查，搜獲1小包K他命，測出郭涉毒駕行為。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」