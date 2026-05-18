影／驚悚瞬間！宜蘭葫蘆堵大橋轎車猛撞分隔島 90度大旋轉狂冒白煙

宜蘭員山鄉葫蘆堵大橋今天清晨發生轎車自撞意外，一輛黑色轎車不明原因突然偏離方向，朝分隔島橋墩猛撞上去，撞擊一瞬間冒出濃烈白煙，車輛90度大旋轉，橫擋住對向的車道，車頭嚴重扭曲 變形。警方到場，駕駛自稱疲勞，無酒駕。

警方調查，車禍發生在今天上午6時許，在員山鄉深洲路與深洲路33巷路口的大橋，1輛小客車沿深洲路往三星方向行駛，不慎自撞中央分隔島，車頭嚴重毀損，車體零件噴飛，就連保險桿都被撞掉，警方獲報到場，並且出動拖吊車排除障礙。

消防到場立即將傷者送醫救治，警方對駕駛實施吐氣酒測，沒有酒精反應；26歲李姓男子表示，自己開車疲勞造成自撞，詳細的肇事原因仍待後續調查釐清，警方呼籲駕駛車輛應注意車前狀況，並隨時採取必要安全措施，以維交通安全。

宜蘭葫蘆堵大橋今天上午發生轎車衝撞分隔島橋墩後，90度大旋轉橫在對向車道，整輛車狂冒白煙，幸好駕駛只受輕傷。圖／民眾提供

宜蘭葫蘆堵大橋今天上午發生轎車衝撞分隔島橋墩後，90度大旋轉橫在對向車道，整輛車狂冒白煙，幸好駕駛只受輕傷。圖／警方提供

宜蘭葫蘆堵大橋今天上午發生轎車衝撞分隔島橋墩後，90度大旋轉橫在對向車道，整輛車狂冒白煙，幸好駕駛只受輕傷。圖／警方提供