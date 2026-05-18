影／女子獨攀志佳陽大山失聯18天 今200公尺深山谷找到遺體

台中市政府消防局5月5日凌晨3時17分接獲通報，和平區志佳陽線（志佳陽大山）山域事故案件，一名女子5月1日獨攀失聯，至今失聯18天，今天早上消防人員使用空拍機尋獲遺體，卡在200公尺深斜坡，正申請空勤直升機協助中。

女子獨攀失聯已18天，家屬和多位熱心山友上網發布協尋；台中市消防局第二大隊人員今天早上7點52分，從空拍機搜尋發現，女子遺體在志佳陽往雪山約200公尺處，下方200公尺深斜坡，地面人員救援不易。

台中市消防局5月5日凌晨3時17分接獲通報，和平區志佳陽線（志佳陽大山）山域事故案件，48歲姚姓女子5月1日至5月3日攀登志佳陽大山至雪主，疑似失聯，請求救援。

台中市消防局搜救人員1車4人前往救援，由保七總隊雪霸警察隊及雪霸國家公園管理處人員各1人協助搜救，共計6人投入任務，搜救人員於5日進駐瓢簞山屋夜宿，6日持續沿志佳陽線往雪山主峰、雪山南峰及周邊溪谷區域展開搜尋。

7日派遣第二梯次人員前往協助搜救，消防局和中華民國山難搜救協會中區搜救委員會3人及阿凱登山企業社協作2人，共7人前往搶救；搜尋到今天早上發現遺體。

台中市政府消防局5月5日凌晨3時17分接獲通報，和平區志佳陽線（志佳陽大山）山域事故案件，一名女子獨攀失聯，今天早上尋獲遺體。圖／台中市消防局提供