獨／高雄2警所警友副站長嗆人「再白目就搞怪」 遭告恐嚇事鬧大退職

高市鹽埕警分局五福和七賢所警友辦事處胡姓副站長本月初替鄰里出面排解車禍糾紛，因不滿鄭姓女子不讓看車損痕，嗆聲「再白目的話就要搞怪」，還作勢近逼打人狀，鄭女提告胡涉恐嚇罪，因此事鬧得不可開交，胡男被告後，火速退出2警友站副站長職務。

鹽埕警分局表示，該名胡姓警友辦事處副站長於今年3月底先加入五福四所警友辦事處，繳了3萬元當了副站長，隨後又在4月初加入七賢所副站長；警方受理鄭女提告遭恐嚇一案後，胡男已自動退出身兼兩警所警友站副站長職務。

鹽埕警分局長高德昌表示，因警友辦事處為民間組織，凡申請加入皆經過審核，要退出亦尊重當事人的意願，並已歸還胡男所繳的經費；至於胡男所涉恐嚇一事，受理當事人提告後已依法偵辦。

鄭女向本報投訴爆料指，因母親和鄰居經營美髮廳的業者長期就出入通道空間問題有糾紛，她母親日前曾告對方涉傷害及強制罪，案件仍興訟中；4月底，她返回娘家探視母親時，美髮廳闆娘的母親牽機車擦撞她的轎車，卻裝沒事離開，因此告對方肇逃。

鄭女表示，胡男5月1日替闆娘母親出面協調時，態度惡劣，要求看車損狀況，她拒絕撕下車損的膠帶，對胡稱只看照片就好，但胡卻情緒失控，嗆聲要報警，在警方到場前，胡還兩度要衝過來打她，所幸丈夫和前里長擋在她面前，胡男才未動手。

鄭女指出，警察當天來之後，也證明了她有權可以不讓對方看車損的地方。警方離去後，胡男又折返對她的車和住處外觀拍照，當天下午她前往前金分駐所報案提告。

鄭女說，5月2日胡還開車到家門口拍照、停留；此外，7日曾嗆她「不要那麼屌，你再白目，林北搞怪給你看，試試看，看我敢不敢。」鄭女說，因認為胡男想用強迫脅迫方式驅使一般住戶順他的意，她心生恐懼下才提告胡涉恐嚇罪。

對於遭鄭姓女子提告涉恐嚇一事，胡男受訪表示，因鄭女的車只是被街坊老人家機車輕微碰撞就告對方肇逃，他看不下去出面排解，但鄭女行為太超過，坦承曾對鄭說「你再白目就要搞怪給你看」，否認此言行涉及恐嚇行為；胡並指，若鄭女告他的恐嚇罪不成立，將告對方誣告。

胡男並指加入派出所的警友是為了服務，因被鄭女提告恐嚇，為了不造成警方困擾，事後已退出警友辦事處副站長職務。

胡姓男子5月1日替理髮廳闆娘母親出面協調車禍糾紛時，要求看鄭姓女子車損狀況遭拒後，胡情緒失控嗆聲，並兩度進逼至鄭女面前。圖／讀者鄭姓女子提供

高市胡姓男子（左紅圈處）5月1日替理髮廳闆娘母親出面協調車禍糾紛時，要求看鄭姓女子（右紅圈處）車損狀況遭拒，情緒失控並兩度進逼至鄭女面前。圖／讀者鄭姓女子提供