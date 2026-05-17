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八里社區大樓驚傳墜樓 女子撞擊遮雨棚重摔地面慘死

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市八里區今晚驚傳墜樓死亡意外。龍米路一段1處社區大樓晚間6時許突然傳出巨響，住戶查看時赫見1名女子倒臥地面血跡四散，嚇得趕緊報警。救護人員發現墜樓的40歲女子已明顯死亡。警方初判無外力介入，確切墜樓原因及死因仍待釐清。

蘆洲警分局今晚6時許接獲報案，八里區龍米路一段1棟社區大樓有民眾墜樓，警員趕抵現場，發現1名40多歲女子倒臥地面，全身多處骨折肢體變形，經救護人員察看確認墜樓女子已明顯死亡。

警方立即拉起封鎖線採證，初步研判女子疑從社區12樓墜落，先撞擊遮雨棚後再重摔地面，初步研判無外力介入跡象，警方已通知家屬到場處理，女子墜樓原因及確切死因仍待相驗釐清。

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救護人員趕抵現場，發現墜樓的女子已明顯死亡。救護車示意圖。圖／資料照
救護人員趕抵現場，發現墜樓的女子已明顯死亡。救護車示意圖。圖／資料照

八里 墜樓

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