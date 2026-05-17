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獨／驚悚畫面曝！新竹男騎滑板車夜闖台68 遭撞飛翻滾重摔送醫

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹34歲曾男於今天凌晨4時許，疑因酒駕誤上台68線東西向快速道路，由於當時天色昏暗，後方一輛轎車閃避不及迎面撞上，曾男當場被撞飛騰空翻滾，隨後重摔在路旁倒地，所幸無生命危險。至於曾男是否涉及酒駕、公共危險罪嫌，警方將於明天上午9點統一說明。

民眾提供行車紀錄器畫面指出，今天凌晨約4時3分，當時夜色昏暗，轎車正常行駛在快速道路的外側車道，未料前方卻突然出現一名身穿黑衣、短褲，在快速道路上違規騎乘電動滑板車的男子。

由於完全沒有任何反光或照明設備，轎車駕駛發現時已來不及煞車，車頭直接撞擊滑板車。曾男瞬間整個人被撞飛、在空中翻滾一圈後重重摔落在路肩，滑板車、鞋子也散落一地，畫面相當驚悚，轎車隨後也緊急煞車停下。

救護人員到場時，發現曾男全身多處擦挫傷及撕裂傷，所幸送醫後無生命危險。據了解，曾男疑似因酒後駕駛電動滑板車，因酒精影響失去基本辨識與判斷能力，才違規闖入快速道路，至於詳細的肇事原因，以及曾男是否涉及酒駕、涉犯公共危險罪嫌，警方表示，將於明天上午9點統一說明。

依「道路交通管理處罰條例」規定，非屬汽車、動力機械及個人行動器具範圍之動力載具、動力運動休閒器材或其他相類之動力器具，只要酒測值超標，同樣觸犯刑法公共危險罪，最高可處3年有期徒刑，併科30萬元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

由於完全沒有任何反光或照明設備，轎車駕駛發現時已來不及煞車，車頭直接撞擊滑板車。圖／警消提供
由於完全沒有任何反光或照明設備，轎車駕駛發現時已來不及煞車，車頭直接撞擊滑板車。圖／警消提供

民眾提供行車紀錄器畫面指出，今天凌晨約4時3分，當時夜色昏暗，轎車正常行駛在快速道路的外側車道，未料前方卻突然出現一名身穿黑衣、短褲，在快速道路上違規騎乘電動滑板車的男子。圖／民眾提供
民眾提供行車紀錄器畫面指出，今天凌晨約4時3分，當時夜色昏暗，轎車正常行駛在快速道路的外側車道，未料前方卻突然出現一名身穿黑衣、短褲，在快速道路上違規騎乘電動滑板車的男子。圖／民眾提供

曾男瞬間整個人被撞飛、在空中翻滾一圈後重重摔落在路肩，滑板車、鞋子也散落一地，畫面相當驚悚，轎車隨後也緊急煞車停下。圖／警消提供
曾男瞬間整個人被撞飛、在空中翻滾一圈後重重摔落在路肩，滑板車、鞋子也散落一地，畫面相當驚悚，轎車隨後也緊急煞車停下。圖／警消提供

酒駕 新竹

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