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影／斗六一家資源回收場拜拜後傳火警 火勢猛烈路人情急翻牆進場救火
雲林縣斗六市西平路一家資源回收場今天傍晚發生火警，因場內堆積大量易燃物，火勢十分猛烈，火舌竄天，雲林縣消防局獲報趕往灌救，短短10分鐘就順利撲滅火勢，無人傷亡。因火警發生前不久，業者曾進入場內拜拜後離去不久，貨櫃屋即不明原因起火燃燒，是否為火警起因，仍待調查。
雲林縣消防局傍晚6點18分獲報，指斗六西平路某處資收場發生火警，即派公園、斗六、斗南、莿桐分隊到場救援，約10分鐘火勢撲滅。
消防隊抵達前，因場內沒人，火勢又十分猛烈，擔心延擴大災情，有幾名熱心民眾趕緊爬越收場大門，用水桶裝水救火。民眾說，遠遠看到回收場冒出濃煙很嚇人，火勢愈燒愈大，情急之下趕緊爬越大門入內救火。
回收場業者表示，今天假日，習慣都會到回收場燒香拜拜，雖有燃燒金紙，但有等燃燒完畢後才離開現場。
消防局表示，火勢幸很快撲滅，無人受傷，財損及詳細起火原因仍有待調查釐清。
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