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高雄多車大喇喇違停路口為光顧這間豆漿店 網曝：20年來夜間都這樣

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市九如一路某知名豆漿店一開店就吸引不少消費者光顧，造成路口違停亂象，有民眾拍下多輛轎車大喇喇違停路口畫面PO網引熱議，有網友曝實況，「這路口違停、逆向和闖紅燈稀鬆平常」、「警察一廣播，一堆人衝出移車」、「夜裡20年來都如此」。

網友_llzhi_7拍下位於三民區九如路某知名豆漿店的汽機車違停畫面，PO網調侃「還得是我大高雄」，只見畫面中，除有機車違停紅線外，豆漿店的門口有多輛轎車違停在黃網狀線或斑馬線上，無視往來人車行車安全。

貼文一出，釣出不少在地及知情網友熱議，有網友直指「這個路口反應了好多次了還是一樣，認真觀察的話這個路口不只違停，各種逆向闖紅燈都稀鬆平常，那個人行道最搞笑，當初施工說是要做無障礙，結果做完之後，豆漿店客人的機車幾乎都停在人行道上反而充滿障礙」。

有網友則揭露「5年前經過就覺得很傻眼了，看來現在一樣完全沒有改變」、「夜裡好像二十年來都這樣」、「這裡始終是個謎，那巷子看似死路，其實車子違停成了死路」、「警察來廣播就會看到一堆人跑出來移車」、「現在有取締正常不少，以前不取締的時候的機車是像花瓣一樣完全包圍整個轉角的」。

有網友批評「違停很久了，都沒作為」、「每天都有人這樣停」、「這邊真的不意外，有報才會來，沒報就隨便了」、「四輪想停哪停哪，打個雙黃燈慢車道也是停車格」、「那邊完全法外之地」、「停斑馬線上真大牌」。

轄區三民二警分局指出，昨深夜11時15分許接獲民眾報案指稱，九如一路與堯山街口有多輛車違規停車，警方獲報後派員到場查處。

警方見4輛轎車和1輛機車違規停放於交岔路口處，已依違反道路交通管理處罰條例第56條第1項第1款，在禁止臨時停車處所停車，處600元以上1200元以下罰鍰，依法對車主舉發。

民眾拍下位於高市三民區九如一路某知名豆漿店外多輛轎車大喇喇違停路口畫面。圖／Threads網友_llzhi_7提供
民眾拍下位於高市三民區九如一路某知名豆漿店外多輛轎車大喇喇違停路口畫面。圖／Threads網友_llzhi_7提供

違停 人行道 高雄

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