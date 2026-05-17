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9印尼客困蘇澳烏岩角 消防岸巡徒步下切沙灘助脫困

中央社／ 宜蘭17日電

9印尼籍遊客今天中午受困宜蘭蘇澳鎮烏岩角沙灘，因體力不支且山路陡峭無法折返，海巡署也因海象不佳無法派遣船艇靠岸，最後由消防與岸巡人員徒步下切至沙灘，順利引導脫困。

宜蘭縣政府消防局中午12時3分接獲警方轉報，指9名外籍遊客受困蘇澳鎮烏岩角沙灘，因體力不支加上現場山路陡峭，無法自行登回道路，所幸暫無生命危險。

消防局接獲通報後，隨即派遣第4大隊、蘇澳分隊救災人車馳援，由於報案人表示遊客體力耗盡，希望協調漁船或其他海上方式接駁，消防局隨即聯繫海巡署尋求協助，但因海象不佳，經評估後漁船及巡防艇都無法安全靠岸。

搜救人員隨即啟動備案，由粉鳥林安檢所人員與消防人員，共同從台9丁線10.8公里處，以徒步方式下切設法接近待援者，並加派馬賽消防分隊支援，下午4時順利將6男3女共9名印尼籍遊客引導至道路，所幸都沒有受傷，婉拒送醫後自行離去。

蘇澳 印尼 宜蘭

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