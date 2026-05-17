雲林男議員遭控酒後動手打人 虎尾分局函送偵辦

雲林縣虎尾鎮昨晚傳出某男性縣議員到一家餐館聚會酒後打人事件，被害人報案，這名議員今天下午至虎尾警分局到案說明，對自己酒後失態表示歉意，後續會配合司法處理，警方詢問後依傷害罪嫌函送雲林地檢署偵辦。

據了解，今天夌晨約1點多，該議員與友人聚餐後，受邀到虎尾一家餐酒館聚會，酒酣耳熱之際，誤以為坐在對面桌的男子「瞪」他，帶有醉意的議員即走向這名男子的桌前「看什麼？」，該男子回說只是看前方並沒有瞪他。

當時這名議員即出手打了男子一拳，造成男子右眼受傷，在場的人趕緊把議員拉開，衝突發生後，被打的男子家屬向警方報案，警方今天下午通知該議員到案說明。

虎尾警分局表示，警方在受理報案第一時間馬上完成相關蒐證調查，並於今天下午請涉嫌人到案說明，全案依傷害罪函請雲林地檢署偵辦。呼籲民眾遇有糾紛應理性溝通，或撥打110由警方協助。

這名議員今天下午受訪也表達歉意。他表示，昨晚和朋友餐敘，當時有多喝了些，和對方也不認識，對酒後偶發這樣的事，他深表歉意，目前事情已進入司法程序，就由司法單位處理，後續該道歉他還是會道歉。

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