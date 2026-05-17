聽新聞
0:00 / 0:00
雲林男議員遭控酒後動手打人 虎尾分局函送偵辦
雲林縣虎尾鎮昨晚傳出某男性縣議員到一家餐館聚會酒後打人事件，被害人報案，這名議員今天下午至虎尾警分局到案說明，對自己酒後失態表示歉意，後續會配合司法處理，警方詢問後依傷害罪嫌函送雲林地檢署偵辦。
據了解，今天夌晨約1點多，該議員與友人聚餐後，受邀到虎尾一家餐酒館聚會，酒酣耳熱之際，誤以為坐在對面桌的男子「瞪」他，帶有醉意的議員即走向這名男子的桌前「看什麼？」，該男子回說只是看前方並沒有瞪他。
當時這名議員即出手打了男子一拳，造成男子右眼受傷，在場的人趕緊把議員拉開，衝突發生後，被打的男子家屬向警方報案，警方今天下午通知該議員到案說明。
虎尾警分局表示，警方在受理報案第一時間馬上完成相關蒐證調查，並於今天下午請涉嫌人到案說明，全案依傷害罪函請雲林地檢署偵辦。呼籲民眾遇有糾紛應理性溝通，或撥打110由警方協助。
這名議員今天下午受訪也表達歉意。他表示，昨晚和朋友餐敘，當時有多喝了些，和對方也不認識，對酒後偶發這樣的事，他深表歉意，目前事情已進入司法程序，就由司法單位處理，後續該道歉他還是會道歉。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。