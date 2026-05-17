「原子少年2」選秀成員陳傳欣台藝大門口遭撞 肇事駕駛肇逃旋遭逮

曾參加「原子少年2」選秀節目、現就讀台藝大的26歲藝人陳傳欣，昨天深夜騎機車欲離開校園時，於校門口遭1輛轎車撞擊。陳傳欣人車倒地擦挫傷，肇事車當場逃逸。板橋警循線通知肇事的31歲黃男到案，詢後依肇事逃逸、過失傷害等罪嫌送辦。

板橋警分局昨天晚間10時許接獲報案，板橋區大觀路一段59號台藝大校門前有機車與轎車車禍事故，警方及救護人員獲報趕抵，將受傷的26歲騎士陳傳欣送醫，陳男全身多處擦挫傷，所幸送醫後無大礙。

據了解，受傷的騎士陳傳欣曾參加選秀節目「原子少年2」，目前就讀台藝大美術系。昨天深夜10時許陳傳欣欲騎機車離開校園，才剛騎出校門口，竟遭1輛倒車的轎車猛撞，陳傳欣當場人車倒地。不料肇事的轎車駕駛不但未停下處理，反而加速駛入台藝大校區內，停在校園停車場後徒步逃離現場。

板橋警調閱監視器鎖定車主身分，循線通知31歲的黃男到案，詢後依肇事逃逸及過失傷害罪嫌函送法辦。另依道路交通管理處罰條例第62條開罰，依法可處6000元以上9000元以下罰款，並吊銷駕駛執照。

陳傳欣事後在Threads貼文表示，很多事情因此被迫停擺，感謝在路口幫忙的台藝大同學們、警衛先生，以及現場協助的民眾，同時也謝謝辛苦的醫療人員們，還有北上爸媽，最後表示目前在休養，希望後續一切順利處理。

原子少年2選秀成員陳傳欣騎機車遭撞。圖／翻攝自陳傳欣IG