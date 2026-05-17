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南港LaLaport威秀影城突竄大量白煙 竟是「爆米花機短路」

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影／彰化金馬路賓士車連撞兩車後翻車 母子急送醫

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化市金馬路二段與692巷口今日下午2時10分許發生3輛自小客車碰撞事故，一輛賓士車在車道上連撞兩輛前方車後側翻，車上一對母子受傷送醫，所幸均無生命危險；警方初步調查，3名駕駛酒測值均為0，詳細肇事原因仍待進一步釐清。

監視器畫面可見，車道中線當時車輛依序排隊，卓姓男子駕駛的賓士車突然向前衝撞前方的白色轎車及黑色轎車，最後賓士車自己往內側翻過去。

警方指出，事故發生後，側翻車內有1名男性駕駛及1名女性乘客受傷，救護車送往彰化基督教醫院急診治療，經了解傷者為一對母子，其中83歲卓姓母親送醫時意識清楚，經初步診治發現胸部、頸椎及腰椎受傷，後續將安排神經外科會診，進一步檢查與治療。

至於卓男到院後表示傷勢無大礙，拒絕掛號就醫，隨後自行離院。警方表示，已對3名駕駛實施酒測，結果酒測值均為0，事故發生原因及肇事責任，仍待後續調查釐清。

彰化市金馬路二段與692巷口今日下午2時10分許發生3輛自小客車碰撞事故，一輛賓士車在車道上連撞兩輛前方車後側翻。圖／讀者提供
彰化市金馬路二段與692巷口今日下午2時10分許發生3輛自小客車碰撞事故，一輛賓士車在車道上連撞兩輛前方車後側翻。圖／讀者提供

酒測 車道

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