聽新聞
0:00 / 0:00
1家4口送醫！台南將軍轎車與小貨車擦撞衝入玉米田翻覆
台南市將軍區苓仔寮一處農路今下午3點多發生轎車與小貨車擦撞，轎車失控衝入玉米田翻覆，1家4口身上擦挫傷送醫，小貨車車上兩人無大礙不願送醫，詳細肇事原因與責任歸屬，警釐清中。
台南市消防局129勤務中心是在今下午3時14分獲報將軍區苓仔寮源頭段一處農路有轎車與小貨車擦撞，多人受困車內，消防局緊急調派將軍、學甲分隊3車6人趕往。
消防隊員趕至，發現轎車衝入玉米田車子翻覆，車門多處凹陷，零件四散，車上有一對夫妻及2名小孩受困其中，均有輕微擦挫傷，所幸意識均清楚，小孩疑受驚嚇不時傳出陣陣哀嚎聲，消防隊員將4人順利脫困緊急送往佳里奇美醫院救治。
而小貨車車上駕駛及乘客兩人無大礙，不願就醫。至於詳細車禍原因，全案仍待警方持續調查中。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。