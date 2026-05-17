1家4口送醫！台南將軍轎車與小貨車擦撞衝入玉米田翻覆

台南市將軍區苓仔寮一處農路今下午3點多發生轎車與小貨車擦撞，轎車失控衝入玉米田翻覆，1家4口身上擦挫傷送醫，小貨車車上兩人無大礙不願送醫，詳細肇事原因與責任歸屬，警釐清中。

台南市消防局129勤務中心是在今下午3時14分獲報將軍區苓仔寮源頭段一處農路有轎車與小貨車擦撞，多人受困車內，消防局緊急調派將軍、學甲分隊3車6人趕往。

消防隊員趕至，發現轎車衝入玉米田車子翻覆，車門多處凹陷，零件四散，車上有一對夫妻及2名小孩受困其中，均有輕微擦挫傷，所幸意識均清楚，小孩疑受驚嚇不時傳出陣陣哀嚎聲，消防隊員將4人順利脫困緊急送往佳里奇美醫院救治。

而小貨車車上駕駛及乘客兩人無大礙，不願就醫。至於詳細車禍原因，全案仍待警方持續調查中。

台南將軍轎車與小貨車擦撞翻覆，轎車衝入玉米田翻覆，1家4口挫傷緊急送醫中。記者謝進盛／翻攝