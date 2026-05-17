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結婚時父親送的金戒指被偷 女子懷疑打掃人員偷上網求助尋回

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

豐原一名女子上網求助，她結婚時父親送的金戒指被偷，懷疑是到家打掃人員偷，她已報案也上網求助大家說「這個戒指對我意義重大」；豐原警分局今天說明，已受理報案鎖定特定嫌疑人追查中。

一名女子上網PO出金戒指照片表示，圖為她結婚時父親送的金戒指，一名打掃人員以前到家打掃時沒異常，這次疑預謀犯案，偷走她的金飾中有這個父親送的金戒指；女子說，打掃人員知道她父親有阿茲海默症，利用這項欺騙，在她面前演戲，真的很過分。

豐原警分局表示，該分局翁子派出所5月14日接獲民眾報案指稱，其放置於家中的財物遭人竊取。經警方瞭解，被害人於當天請清潔人員至家中打掃後，即發現家中短缺金戒指一枚與金項鍊一條。警方受理後依竊盜罪偵辦，目前已鎖定特定犯罪嫌疑人，正積極追緝中，務求打擊罪犯，保障民眾財產安全。

翁子派出所所長丁鵬揚呼籲，民眾應妥善保管貴重財物，避免將現金及重要物品放置於無人看管或容易遭竊取之處所；如發現可疑人員或異常情況，應立即保全相關證據，並撥打110報案，警方將立即查處，嚴肅打擊不法，全力維護社區治安。

豐原一名女子上網求助，她結婚時父親送的金戒指被偷，豐原警分局已受理報案，圖為翁子派出所長丁鵬揚。圖／警方提供
豐原一名女子上網求助，她結婚時父親送的金戒指被偷，豐原警分局已受理報案，圖為翁子派出所長丁鵬揚。圖／警方提供

豐原 戒指 結婚

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