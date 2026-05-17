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天母知名私廚餐廳遭潑漆 嫌落網喊「欠200萬」卻找錯人

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

北市天母知名餐廳「惦-安私廚」日前遭人潑灑藍色油漆，北市警方獲報循線逮捕涉案的40歲羅姓男子，羅男供稱多年前與謝姓合夥人在國外經商失敗，不滿對方捲款逾200萬元失聯，得知對方常出沒在該餐廳卻屢次尋人未果，才憤而潑漆洩憤，警詢後被依毀損、恐嚇罪嫌送辦。

據了解，位於北市忠誠路二段的「惦-安私廚」以鴨肉料理聞名，店老闆更被外界譽為「台北鴨王」，外傳「訂位要等一年」，頗具知名度。上周日凌晨，該店鐵捲門、大門牆面及地板突遭不明人士潑灑大量藍色油漆，店老闆年約40歲的吳姓男子從朋友轉傳臉書社團靠北天母幫的文章，才知自己的店被潑漆。

警方獲報不敢大意，調監視器畫面過濾可疑人車，發現當天凌晨3點多，一名男子開車前往餐廳附近停妥，隨後提著兩桶藍色油漆下車，走向餐廳門口犯案，隨後駕車逃逸，警方以車追人，鎖定家住新竹的40歲羅姓男子涉有重嫌，日前通知到案說明。

羅男到案坦承犯行，稱多年前在南韓工作時結識同為台灣人的謝姓男子，兩人相談甚歡，決定在當地合夥投資餐飲生意，未料經商失敗，投入的200多萬元資金付諸流水，事後謝男斷絕所有聯繫、人間蒸發，近期從友人口中得知，謝男曾多次在「惦-安私廚」出沒，懷疑與該餐廳有股東關係，才臨時起意買油漆潑灑。

不過警方詢問店老闆吳男，吳男稱不認識羅男和對方口中的謝男，也強調沒有跟人有債務糾紛，羅男這才得知「找錯人」，警詢後被依恐嚇、毀損罪嫌函送士林地檢署偵辦。

台北市士林區私廚餐廳「惦-安私廚」日前傳出遭人潑漆，大門鐵捲門、牆壁、地板都是藍色油漆。記者翁至成／翻攝
台北市士林區私廚餐廳「惦-安私廚」日前傳出遭人潑漆，大門鐵捲門、牆壁、地板都是藍色油漆。記者翁至成／翻攝

台北市士林區私廚餐廳「惦-安私廚」日前傳出遭人潑漆，大門鐵捲門、牆壁、地板都是藍色油漆。記者翁至成／翻攝
台北市士林區私廚餐廳「惦-安私廚」日前傳出遭人潑漆，大門鐵捲門、牆壁、地板都是藍色油漆。記者翁至成／翻攝

餐廳 天母 北市

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