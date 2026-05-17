65歲男子搶奪8旬老翁金項鍊 警嘆年齡都能領老人年金了

台南市新營區昨晚發生散步中的81歲老翁遭歹徒尾隨搶奪脖子上金項鍊逃逸無蹤，老翁驚嚇報警，警方漏夜偵辦，今早循線逮捕65歲陳嫌，警詢後依搶奪罪嫌送辦。

這起搶奪案件發生在昨晚7時46分許，81歲宋姓老翁在新營區武侯街附近散步時，突然遭歹徒自後搶奪脖子上的金項鍊(重約1兩5錢)，市價逾30多萬元，歹徒他台得手後迅速逃逸消失在巷內，驚魂未定的老翁向警方報案。

新營警分局由分局長陳俊凱指揮組成專案小組，成員漏夜調閱監視器比對釐清，發現歹徒以步行方式行搶後騎腳踏車竄逃，過程中不斷變換方向，企圖製造斷點增加警方查緝困難度。

警方過濾監視器，掌握歹徒落腳處派員埋伏，今上午10時55分在新營區長春街14號前將他逮捕。

經查，涉嫌搶奪老翁男子為65歲陳男，有竊盜、毒品等前科，確認陳嫌年齡都能領老人年金還行搶，一度也引起幹員好奇。

警方追查，陳男以打零工為主，昨晚是發現老翁掛的金項鍊醒目而起歹念，犯案後更曾到新營區某當鋪意圖銷贓，不過因金項鍊沒有扣環，業者認為可疑拒收。

警方也呼籲，近期黃金價格高漲、呼籲民眾及家中老人應注意穿戴金飾財不露白。

陳嫌搶奪老翁1兩5錢重金項鍊逃逸，市價逾30萬元，經警方循線逮捕。記者謝進盛／翻攝