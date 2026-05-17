快訊

雨區擴大！午後雷雨來了 5縣市大雨特報

與邰智源對話掀風波！被質疑國籍 賈永婕親回「只有中華民國護照」

聽新聞
0:00 / 0:00

醫涉非法仲介病患赴中移植器官 監委自動調查

中央社／ 台北17日電

監察委員田秋堇今天說，針對有醫師 涉非法仲介病患赴中國移植器官且遭判刑，已申請自動調查，以瞭解現行境外器官移植管理機制與行政調查落實情形。

媒體報導，陳姓醫師因仲介9名病患到中國換肝、腎並牟利，遭彰化地檢署依人體器官移植條例起訴；陳姓醫師一審被判處2年徒刑、緩刑5年，罰金新台幣500萬元，二審法官並維持原判。

田秋堇今天透過新聞稿表示，據悉，陳姓醫師任職彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院期間，因多次有償仲介病患赴中國移植器官並提供手術指導，涉違反台灣「人體器官移植條例」，且經台灣彰化地方法院判決有罪。

田秋堇說，此案引發外界質疑部分醫師涉仲介器官移植、違反醫療倫理，因此她歷經數月函文相關單位持續了解，目前已正式申請自動調查。

田秋堇表示，世界醫師會「人體器官組織移植聲明」及「伊斯坦堡宣言」等國際規範，都嚴正反對器官移植旅遊及強摘器官等危害人權行為。因器官移植深切關乎病患生命權與器捐者基本人權，且醫師執業承載高度社會信任與倫理責任，如嚴重違反醫療倫理規範行為，對醫界形象與人權價值影響很大。

田秋堇指出，究竟台灣對民眾赴境外移植器官溯源機制是否健全、現行相關規範有無缺漏或應改進之處、主管機關就法院判處陳姓醫師所涉違反醫師倫理規範行為是否有確實進行行政調查等，都有深入瞭解必要。

監察院。圖／聯合報系資料照片
監察院。圖／聯合報系資料照片

田秋堇 器官移植 器官

延伸閱讀

醫師加班費免稅擬明年5月上路 台大院長余忠仁：有助醫院留人

整理包／不只愛爾麗出事！醫美偷拍風暴延燒 全台「遭搜索診所名單」一次看

女護理師戀上精神科病患 旅館密會8個月還懷孕…下場慘了

浪貓受傷善心者送醫救治卻卡關 因查出晶片有主人沒接電話

相關新聞

獨／誇張重機淡江大橋南北違停拍照 2個警分局都要開罰

交通單位一再宣導汽機車不得在淡江大橋停車賞景，警方昨天才開出1張6千元起跳罰單，今天還是有人不信邪，而且更誇張，同1輛重機、間隔半小時、分別在南北向快速公路違停自拍。淡水和蘆洲警分局都說要罰，一共罰2張。

結婚時父親送的金戒指被偷 女子懷疑打掃人員偷上網求助尋回

豐原一名女子上網求助，她結婚時父親送的金戒指被偷，懷疑是到家打掃人員偷，她已報案也上網求助大家說「這個戒指對我意義重大」；豐原警分局今天說明，已受理報案鎖定特定嫌疑人追查中。

天母知名私廚餐廳遭潑漆 嫌落網喊「欠200萬」卻找錯人

台北市天母知名餐廳「惦-安私廚」日前遭人潑灑藍色油漆，北市警方獲報循線逮捕涉案的40歲羅姓男子，羅男供稱多年前與謝姓合夥人在國外經商失敗，不滿對方捲款逾200萬元失聯，得知對方常出沒在該餐廳卻屢次尋人未果，才憤而潑漆洩憤，警詢後被依毀損、恐嚇罪嫌送辦。

65歲男子搶奪8旬老翁金項鍊 警嘆年齡都能領老人年金了

台南市新營區昨晚發生散步中的81歲老翁遭歹徒尾隨搶奪脖子上金項鍊逃逸無蹤，老翁驚嚇報警，警方漏夜偵辦，今早循線逮捕65歲陳嫌，警詢後依搶奪罪嫌送辦。

屏東市廣興里一處一樓鐵皮屋突然竄濃煙 消防急救援 幸無人傷

屏東縣消防局今中午12時26分接獲報案，屏東市廣興里附近發生住宅火警，消防人員獲報出動12車24人到場，現場是一樓鐵皮屋竄出濃煙，現場搶救後，火勢12時59分熄滅殘火處理，幸無人受傷。起火原因待調查。

抓到了！高雄男偷市值7000元玉荷包人贓俱獲 他辯當訪友伴手禮

高雄大樹玉荷包採收旺季接連傳竊案，讓果農欲哭無淚；警方安排「護荔專案」，昨晚6時發現黃姓男子將2大袋市值7000元玉荷包搬上貨車時，人贓俱獲；黃辯稱偷玉荷包當訪友伴手禮，警發現黃曾偷玉荷包等高經濟農作物，剛出獄2個多月又再犯。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。