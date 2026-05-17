醫涉非法仲介病患赴中移植器官 監委自動調查

監察委員田秋堇今天說，針對有醫師 涉非法仲介病患赴中國移植器官且遭判刑，已申請自動調查，以瞭解現行境外器官移植管理機制與行政調查落實情形。

媒體報導，陳姓醫師因仲介9名病患到中國換肝、腎並牟利，遭彰化地檢署依人體器官移植條例起訴；陳姓醫師一審被判處2年徒刑、緩刑5年，罰金新台幣500萬元，二審法官並維持原判。

田秋堇今天透過新聞稿表示，據悉，陳姓醫師任職彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院期間，因多次有償仲介病患赴中國移植器官並提供手術指導，涉違反台灣「人體器官移植條例」，且經台灣彰化地方法院判決有罪。

田秋堇說，此案引發外界質疑部分醫師涉仲介器官移植、違反醫療倫理，因此她歷經數月函文相關單位持續了解，目前已正式申請自動調查。

田秋堇表示，世界醫師會「人體器官組織移植聲明」及「伊斯坦堡宣言」等國際規範，都嚴正反對器官移植旅遊及強摘器官等危害人權行為。因器官移植深切關乎病患生命權與器捐者基本人權，且醫師執業承載高度社會信任與倫理責任，如嚴重違反醫療倫理規範行為，對醫界形象與人權價值影響很大。