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獨／誇張重機淡江大橋南北違停拍照 2個警分局都要開罰

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

交通單位一再宣導汽機車不得在淡江大橋停車賞景，警方昨天才開出1張6千元起跳罰單，今天還是有人不信邪，而且更誇張，同1輛重機、間隔半小時、分別在南北向快速公路違停自拍。淡水和蘆洲警分局都說要罰，一共罰2張。

前天傍晚1輛普通重機在淡江大橋南向機車道龜速行駛影響交通，不滿被後方車輛連續按喇叭抗議，直接於路中停車吵架，被蘆洲警分局視同危險駕駛行為逕行舉發，依道路交通管理處罰條例第43條第1項第4款，非遇突發狀況，行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停，處6千元以上3萬6千元以下罰鍰。

今天清晨6時民眾由南往北開車要上淡江大橋，發現1輛黃牌重機停在右側路肩拍照，騎士的腳還跨線踏入車道，突然發現有汽車接近才趕緊抽腿站回線外，非常危險。

大約半小時後改從濱海匝道由北往南上橋，發現又有機車停在主橋段巨大橋塔旁路肩自拍，隔著1道透明玻璃防風牆外面人行道就有許多遊客，等於是在眾目睽睽之下公然違規。他原本以為「怎麼違停拍照這麼多？」仔細看發現竟是同1輛車、同1個人。

淡江大橋交通由淡水和蘆洲警分局共管，該名騎士分別在北向、南向路段違規，兩個分局都說要罰，而且他違規時間相隔6分鐘以上、地點超過1個路口，視為2次不同違規行為，可分別處罰。

蘆洲及淡水警分局均表示已聯繫公路局提供違規影像，將各自逕行舉發開罰，依道路交通管理處罰條例第33條行駛快速公路未依規定使用路肩違規臨時停車，可處3千元以上、6千元以下罰鍰。2張等於6千以上、1萬2以下。

警方呼籲，淡江大橋屬快速公路範圍，用路人切勿為了拍照而冒險違規，除造成自身及其他用路人安全疑慮，更會讓荷包失血，公路局設有橋管中心24小時即時監控橋面路況，警方亦編排不定時巡邏加強查報取締違規及交通疏導。

淡江大橋今天清晨６時有1輛黃牌重機在北向快車道路肩違停拍照，騎士的腳還跨線踏入車道，突然發現有汽車快速接近才趕緊抽腿站回線外，非常危險。圖／讀者提供
淡江大橋今天清晨６時有1輛黃牌重機在北向快車道路肩違停拍照，騎士的腳還跨線踏入車道，突然發現有汽車快速接近才趕緊抽腿站回線外，非常危險。圖／讀者提供

淡江大橋今天清晨有1輛黃牌重機連續在南向、北向快車道違停拍照，旁邊人行道有許多遊客，等於眾目睽睽之下公然違規。淡水和蘆洲警分局都說要罰，2張罰單合計6千以上、1萬2以下。圖／讀者提供
淡江大橋今天清晨有1輛黃牌重機連續在南向、北向快車道違停拍照，旁邊人行道有許多遊客，等於眾目睽睽之下公然違規。淡水和蘆洲警分局都說要罰，2張罰單合計6千以上、1萬2以下。圖／讀者提供

淡江大橋今天清晨６時有1輛黃牌重機，在北向快車道路肩違停拍照，間隔約半小時又出現在南向快車道拍照，淡水和蘆洲警分局都說要罰，2張罰單合計6千以上、1萬2以下。圖／讀者提供
淡江大橋今天清晨６時有1輛黃牌重機，在北向快車道路肩違停拍照，間隔約半小時又出現在南向快車道拍照，淡水和蘆洲警分局都說要罰，2張罰單合計6千以上、1萬2以下。圖／讀者提供

淡江大橋今天清晨有1輛黃牌重機，間隔約半小時連續在南向、北向快速公路違停拍照，淡水和蘆洲警分局都說要罰，2張罰單合計6千以上、1萬2以下。圖／讀者提供
淡江大橋今天清晨有1輛黃牌重機，間隔約半小時連續在南向、北向快速公路違停拍照，淡水和蘆洲警分局都說要罰，2張罰單合計6千以上、1萬2以下。圖／讀者提供

淡江大橋今天清晨６時有1輛黃牌重機，在北向快車道路肩違停拍照，騎士的腳還跨線踏入車道，突然發現有汽車高速接近才趕緊抽腿站回線外，非常危險。圖／讀者提供
淡江大橋今天清晨６時有1輛黃牌重機，在北向快車道路肩違停拍照，騎士的腳還跨線踏入車道，突然發現有汽車高速接近才趕緊抽腿站回線外，非常危險。圖／讀者提供

重機 淡水 淡江大橋 違停

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