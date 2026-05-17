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抓到了！高雄男偷市值7000元玉荷包人贓俱獲 他辯當訪友伴手禮

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄大樹玉荷包採收旺季接連傳竊案，讓果農欲哭無淚；警方安排「護荔專案」，昨晚6時發現黃姓男子將2大袋市值7000元玉荷包搬上貨車時，人贓俱獲；黃辯稱偷玉荷包當訪友伴手禮，警發現黃曾偷玉荷包等高經濟農作物，剛出獄2個多月又再犯。

高雄大樹玉荷包李姓果農日前控訴，正值採收旺季，但整棵玉荷包樹被摘光，初估損失近3萬元欲哭無淚。

轄區仁武分局自5月中旬起規畫執行「護荔專案」，加強轄內果園巡邏與警民聯防機制。九曲派出所員警於昨晚6時許執行護荔巡邏勤務時，在大樹區井腳產業道路時，發現一輛自小客貨車停放於荔枝園旁，直覺可疑，遂上前查看。

警方進入園內巡視時，撞見黃姓男子（65歲）手提兩大袋玉荷包準備離去，喝令黃不許動接受盤查，黃稱路過玉荷包園，因訪友沒帶伴手禮，臨時起意偷玉荷包；警方清點黃偷竊的玉荷包總重約27.5公斤、市值約7000元。

警方清查黃男身分，發現黃3年前曾因偷竊玉荷包、鳳梨、苦瓜及芭樂等高經濟農作物被判刑，今年3月才出獄，沒料，才出獄2個多月又故技重施，被警方人贓俱獲。

黃男否認有偷竊其他果農的玉荷包，警詢後先依竊盜罪嫌現行犯將黃移送橋頭地檢署偵辦；並擴大清查日前失竊的玉荷包是否也是黃男所為。

高雄大樹玉荷包採收旺季接連傳竊案，警方執行「護荔專案」，昨晚6時逮獲黃姓男子偷竊市值7000元玉荷包。記者石秀華／翻攝
高雄大樹玉荷包採收旺季接連傳竊案，警方執行「護荔專案」，昨晚6時逮獲黃姓男子偷竊市值7000元玉荷包。記者石秀華／翻攝

高雄大樹玉荷包採收旺季接連傳竊案，警方執行「護荔專案」，昨晚6時逮獲黃姓男子偷竊市值7000元玉荷包。記者石秀華／翻攝
高雄大樹玉荷包採收旺季接連傳竊案，警方執行「護荔專案」，昨晚6時逮獲黃姓男子偷竊市值7000元玉荷包。記者石秀華／翻攝

高雄大樹玉荷包採收旺季接連傳竊案，警方執行「護荔專案」，昨晚6時逮獲黃姓男子偷竊市值7000元玉荷包。記者石秀華／翻攝
高雄大樹玉荷包採收旺季接連傳竊案，警方執行「護荔專案」，昨晚6時逮獲黃姓男子偷竊市值7000元玉荷包。記者石秀華／翻攝

高雄大樹玉荷包採收旺季接連傳竊案，警方執行「護荔專案」，昨晚6時逮獲黃姓男子偷竊市值7000元玉荷包。記者石秀華／翻攝
高雄大樹玉荷包採收旺季接連傳竊案，警方執行「護荔專案」，昨晚6時逮獲黃姓男子偷竊市值7000元玉荷包。記者石秀華／翻攝

高雄 伴手禮 偷竊 荔枝

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