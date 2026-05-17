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北市知名餐廳傳用餐被偷拍 正妹怒控店家包庇！警到場發現「背影照」

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市大直某知名餐廳驚傳偷拍消費糾紛，一名女子在Threads上發文怒控，跟朋友昨天至餐廳用餐，遭隔壁桌男客多次莫名偷拍，未料向餐廳經理求助卻遭冷言「沒證據無法處理」，北市警方獲報趕抵，發現男方手機內的「最近刪除」相簿中確實有一張報案女子背影照，道歉後雙方各自離去。

被害女子發文控訴，稱16日晚上與朋友用餐，發現被鄰桌男客多次偷拍，要求店經理協助卻被回「沒有證據，沒辦法幫你們處理」，事後發現店內有監視器請求調閱後，又被回「確定要報警嗎？如果對方手機裡沒有照片，你們是誣告」，女子堅持報警，店經理居然再確認「要的話，我要先去通知那位先生喔」。

中山分局大直派出所16日晚間8時4分獲報，到場了解報案者是年約20出頭的女子，而被控偷拍的是中年張姓男子，張男堅稱自己沒有偷拍，是因為看到對方的樣子酷似自己的某位友人，想拍下傳給對方。

在警方居中協調下，張男同意現場檢視手機內容，雖然沒有傳出任何相關偷拍照片，但確實在照片相簿「最近刪除」裡有一張報案女子的用餐背影照。

儘管影像並未涉及隱私部位，但照片已讓報案女子不舒服，男方當場刪除後致歉，雙方最終理性溝通後平和離開，未再衍生衝突。

警方指出，雖然背影未涉及刑法妨害秘密罪的隱私部位，但女子若因此感到心理不舒服，仍可依法提出性騷擾申訴。

一名女子在Threads上發文怒控，跟朋友昨天至餐廳用餐，遭隔壁桌男客多次莫名偷拍，未料向餐廳經理求助卻遭冷言「沒證據無法處理」。圖／擷取自當事者
一名女子在Threads上發文怒控，跟朋友昨天至餐廳用餐，遭隔壁桌男客多次莫名偷拍，未料向餐廳經理求助卻遭冷言「沒證據無法處理」。圖／擷取自當事者

Threads 偷拍 餐廳

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