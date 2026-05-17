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桃市救護員與家屬接力施作心臟救命術 成功搶命

中央社／ 桃園17日電

桃園迴龍消防分隊今天表示，一患者日前洗澡失去意識，家屬報案後依指導施作CPR，救護人車到場接手實施高品質心肺復甦術及高級心臟救命術後送醫，救回原已無呼吸心跳病患。

桃園市政府消防局迴龍消防分隊發布新聞稿表示，事件發生於8日凌晨4時許，24歲男性患者急救過程中多次出現可電擊心律，救護人員於送醫途中共實施6次電擊，並建立骨針給予急救藥物治療，持續進行完整急救處置後送醫，患者到院後經醫療團隊持續搶救，最終成功恢復自主心跳與意識，目前生命徵象穩定。

迴龍消防分隊指出，成功救命關鍵在於家屬第一時間察覺異狀並報案，同時配合119線上CPR指導急救，救護人員到場接手實施高級心臟救命術（ACLS）處置，並與到院前緊急救護團隊密切協作，各項救援環節緊密銜接成功讓「生命之鏈」發揮最大效益順利搶救患者。

迴龍消防分隊說明，經追蹤了解，患者疑似因病引發致命性心律不整，院方後續已安排植入式體內去顫器（ICD）治療，以降低再次發生危險心律不整風險，事件也驗證民眾學習心肺復甦術（CPR）能有效提高患者存活率，未來將持續推廣CPR與AED操作教學，期盼讓更多民眾具備基本急救能力，在關鍵時刻守護生命。

桃園市政府消防局迴龍消防分隊17日表示，8日凌晨4時許，1名患者洗澡時倒地失去意識，家屬報案後先依指導施作CPR，救護人車到場後接手實施高品質心肺復甦術及高級心臟救命術後送醫，成功救回已無呼吸心跳的病患。（桃園市消防局迴龍消防分隊提供）中央社 中央通訊社
桃園市政府消防局迴龍消防分隊17日表示，8日凌晨4時許，1名患者洗澡時倒地失去意識，家屬報案後先依指導施作CPR，救護人車到場後接手實施高品質心肺復甦術及高級心臟救命術後送醫，成功救回已無呼吸心跳的病患。（桃園市消防局迴龍消防分隊提供）中央社 中央通訊社

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