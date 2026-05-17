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桃市救護員與家屬接力施作心臟救命術 成功搶命
桃園迴龍消防分隊今天表示，一患者日前洗澡失去意識，家屬報案後依指導施作CPR，救護人車到場接手實施高品質心肺復甦術及高級心臟救命術後送醫，救回原已無呼吸心跳病患。
桃園市政府消防局迴龍消防分隊發布新聞稿表示，事件發生於8日凌晨4時許，24歲男性患者急救過程中多次出現可電擊心律，救護人員於送醫途中共實施6次電擊，並建立骨針給予急救藥物治療，持續進行完整急救處置後送醫，患者到院後經醫療團隊持續搶救，最終成功恢復自主心跳與意識，目前生命徵象穩定。
迴龍消防分隊指出，成功救命關鍵在於家屬第一時間察覺異狀並報案，同時配合119線上CPR指導急救，救護人員到場接手實施高級心臟救命術（ACLS）處置，並與到院前緊急救護團隊密切協作，各項救援環節緊密銜接成功讓「生命之鏈」發揮最大效益順利搶救患者。
迴龍消防分隊說明，經追蹤了解，患者疑似因病引發致命性心律不整，院方後續已安排植入式體內去顫器（ICD）治療，以降低再次發生危險心律不整風險，事件也驗證民眾學習心肺復甦術（CPR）能有效提高患者存活率，未來將持續推廣CPR與AED操作教學，期盼讓更多民眾具備基本急救能力，在關鍵時刻守護生命。
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