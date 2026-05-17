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新店碧潭婦人墜橋一度無生命跡象 送醫後恢復心跳
新北市新店區碧潭今天上午驚傳墜橋事件，警方接獲民眾報案指有人從碧潭水泥橋墜落，立即到場搜尋，最後在碧潭吊橋下游攔沙壩旁發現62歲張姓婦人，當時一度失去生命跡象，緊急送往新店耕莘醫院搶救後，目前已恢復心跳。
警方表示，今天上午9時29分接獲陳姓男路人報案，指新店區碧潭水泥橋有人墜落。轄區碧潭派出所員警趕抵現場後，在橋面發現一只背包，內有當事人證件，隨即與救護人員沿河岸搜尋。
警消後續在碧潭吊橋下游攔沙壩旁發現張姓婦人，當時已無意識，由救護人員現場急救後送往新店耕莘醫院救治。警方後續也已聯繫張女丈夫前往醫院協助處理。
據了解，張婦送醫後已恢復心跳，目前仍在醫院持續救治中，詳細事發原因仍待警方進一步釐清。
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