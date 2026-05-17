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密室逃脫女員工不治挨轟推責中央 蔣萬安盼中央訂專法

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導

北市密室逃脫遊戲店「邏思起子」10日發生吳姓女員工扮演「吊死鬼」，遭繩索勒住頸部窒息，送醫搶救5天後仍宣告死亡。北市長蔣萬安今天受訪再度表示，希望包括中央如果可以透過專法，或是有一個一致的管理制度或安全標準，地方政府就會有所依循。

蔣萬安也提到，其實針對密室逃脫這類產業，過去九年、十年前，就有立委曾提出相關具體的建議。

對於台灣基進北市港湖議員參選人吳欣岱質疑，這次的不幸事件，北市長蔣萬安將責任推諉給中央，呼籲北市府應扛起地方行政權的責任，立刻動用現有法規對市內高風險娛樂場所啟動跨局處全面稽查。

蔣萬安今天上午出席中信60甲子棒球特展受訪表示，昨天他也說過，北市府在案發第一時間，就即刻去稽查，也勒令停業，隔天也針對分店勒令停業，而且也已經進行全市所有公共安全的稽查、及針對密室逃脫相關營業場所的全面稽查，市府就會要求業者來落實安全管理。

蔣說，希望包括中央如果可以透過專法，或是有一個一致的管理制度或安全標準，地方政府就會有所依循。其實針對密室逃脫這類產業，過去九年、十年前，就有立委曾提出相關具體的建議。

北市長蔣萬安今天上午出席中信60甲子棒球特展。記者余承翰／攝影
北市長蔣萬安今天上午出席中信60甲子棒球特展。記者余承翰／攝影

吳欣岱 蔣萬安 北市府 密室逃脫

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