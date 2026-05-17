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台大醫院同病房男竟是詐欺通緝犯 偷妙齡女子錢包一天落網

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

25歲年輕女子在台大醫院住院期間，遭同病房、年近6旬的林姓男子盯上，出院時趁其不備，下手偷走置物櫃裡面的錢包，財損1000元，被害女子經同房病人告知「錢包被偷」立刻報警。北市警方根據病房資料鎖定嫌犯身分，發現他是兩條詐欺通緝犯，直接至新北市五股區將林男逮捕，並解送歸案。

警方調查，林男（58歲）與被害女子同住一間病房，4月23日是林男出院日，他趁隙把對方病房置物櫃內、裝有重要證件、數張信用卡的錢包偷走，不過犯案過程都被其他病人看到，被害女子經轉告得知遭竊報警。

中正一分局仁愛路派出所獲報，擴大調閱院內監視器畫面認定同病房林男犯案，向院方詢問資料，登入警政系統查詢發現他是被新北地院及苗栗地檢署發布的詐欺通緝犯，當天直接去他新北五股住處找人。

林男坦承犯行，供稱因「單純沒錢」，出院時一時見財起意下手偷走錢包，警方查扣被害女子遭竊的證件、信用卡及現金等物，警詢後依竊盜罪嫌移送法辦，通緝部分則解送歸案。

中正一警方呼籲，醫院病房屬於人員進出頻繁之公共環境，民眾住院或探病時，務必妥善保管隨身財物，切勿將貴重物品置於無人看管之處，以免給不法之徒可乘之機。

25歲年輕女子在台大醫院住院期間，遭同病房、年近6旬的林姓男子盯上，出院時偷走錢包，警方獲報當天直接抓人。記者翁至成／翻攝
25歲年輕女子在台大醫院住院期間，遭同病房、年近6旬的林姓男子盯上，出院時偷走錢包，警方獲報當天直接抓人。記者翁至成／翻攝

通緝 錢包 台大醫院

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