擎天崗「活春宮」變打卡熱點！蔣萬安遭轟派警站崗 警方出面打臉

陽明山擎天崗凌晨聚集數十名年輕人，一夥人玩的十分開心，氣氛仿佛另類的營火晚會，不過也疑因太過喧鬧，驚動警察到場站崗。截圖自陽管處擎天崗草原YT直播

陽明山擎天崗近日因一對情侶上演「野外活春宮」，被國家公園24小時直播鏡頭拍下。事件延燒後，擎天崗夜間出現不少圍觀人潮，疑似也讓警方到場站崗，讓「是否浪費警力」再度成為話題，甚至有人將矛頭指向台北市政府。不過，警政署保安警察第七總隊第四大隊陽明山分隊（保七）也出面說明，相關勤務由中央機關指揮，與地方政府及地方首長無關。

一名網友昨（16）日在Threads發文質疑，擎天崗有這起事件爆發後，「天才市長蔣萬安做出什麼對策？他派大量警察站在現場，猶如野砲偵防師一般，還輪班站崗。什麼樣的智商能做出這麼天才的決定？佩服佩服！」

對此，保七警方留言說明，陽明山國家公園相關勤務由保七總隊第四大隊負責，而保七屬於中央機關，勤務執行是由中央指揮，並非地方政府安排，也不受地方首長調度。至於為何現場會派員站崗，保七警方也表示，不清楚上級派遣勤務的完整原因，但推測可能是為了避免有人到場滋事或衍生其他狀況，並強調類似預防性勤務在警察工作中並不少見。

澄清內容曝光後，不少網友也留言表示，「感謝正義警察出來闢謠」、「可憐的青鳥又被打臉了」、「放假消息要罰300萬」。不過，也有網友好奇，相關勤務究竟是由誰決定，地方是否有提出警力支援需求。對此，有網友指出，擎天崗原本就是保七負責的轄區，警方可能是因應輿論發酵與現場狀況，才安排預防性勤務，未必能直接與地方政府畫上等號。