三和夜市收攤爆衝突！不滿遭責備男持球棒怒砸自家攤位 母心碎告家暴

新北市三重區三和夜市昨天深夜驚傳砸攤事件，一同經營地瓜球攤的母子疑因工作態度問題爆發口角，37歲陳男情緒失控竟持球棒猛砸攤位壓克力板，現場碎片四散引發騷動。警方到場將陳男帶返派出所，詢後依違反家暴法、毀損及恐嚇等罪嫌送辦。

三重警分局16日晚間10時18分接獲報案，三重區中央北路與長壽街口的三和夜市內有攤位遭砸毀。警員到場經查陳男平時與母親共同經營QQ球小吃攤，不料接近收攤時疑因工作態度問題遭母親責備，雙方因此爆發口角。

陳男一時情緒失控，竟拿起攤位內防身用的球棒朝攤位壓克力護欄揮擊，造成壓克力板當場破裂毀損。巨大聲響也引起附近民眾圍觀，所幸未波及其他攤商及民眾，現場無人受傷。

警方到場後將母子帶回派出所，陳男坦承犯行，陳母則提出毀損、恐嚇告訴，警方依規定協助聲請保護令，同時通報婦幼案件平台，詢後依違反家庭暴力防治法、毀損及恐嚇罪嫌移送法辦。

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陳男持球棒怒砸自家攤位壓克力板。記者黃子騰／翻攝