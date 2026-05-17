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回收場雨夜離奇竄火 彰化消防局查出火源與「它」有關

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化縣線西鄉一處資源回收場5月5日晚間發生火警，由於現場堆置大量易燃回收物，火勢迅速延燒，消防人員除出動灌救外，也與大型機具配合翻動回收物進行殘火處理，所幸未造成人員傷亡。彰化縣消防局調查後發現，起火原因疑為堆置於回收電器內的鋰電池受潮後短路，進而引燃周邊可燃物。

這起火警發生當時正值大雨，不少民眾好奇「下大雨怎麼還會失火？」消防局指出，鋰電池在潮濕環境中仍可能潛藏火災風險，尤其梅雨季節濕度偏高，若電池長時間存放、受潮或老化，可能產生異常放電、膨脹，甚至因短路導致高溫燃燒。

消防局統計，今年截至目前，全縣已發生5起與鋰電池異常有關的火警，其中4件集中於4月，相關風險有升高趨勢。消防局說明，閒置的行動電源或鋰電池即使未使用，內部化學反應仍會持續進行，長時間存放後可能出現膨脹、漏液或鋰枝晶生成等狀況，一旦刺穿隔膜造成短路，就有起火風險，宛如藏在家中的隱形危機。

鋰電池如今已廣泛存在日常生活中，包括手機、行動電源、藍牙喇叭、穿戴裝置、車用設備、攝錄影機、掃地機器人，以及電動自行車、電動滑板車等產品幾乎都可見其蹤影。

消防局提醒，家中若有閒置鋰電池、老舊手機、行動電源或電動工具等設備，應儘速整理並妥善回收，切勿混入一般垃圾或其他回收物，並避免放置於高溫、潮濕環境或靠近可燃物，以降低火災風險。若有廢棄鋰電池及設備，也應盡快交由清潔隊、回收商或社區回收站處理，避免長時間堆置；交付回收前，建議先以膠帶封住電池正負極，防止金屬接觸造成短路，引發燃燒事故。

彰化住家房間發生閒置行動電源置短路造成火災。圖／彰化消防局提供
彰化住家房間發生閒置行動電源置短路造成火災。圖／彰化消防局提供

彰化線西鄉一處回收場未分類電器區裡的鋰電池短路造成火災。圖／彰化消防局提供
彰化線西鄉一處回收場未分類電器區裡的鋰電池短路造成火災。圖／彰化消防局提供

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