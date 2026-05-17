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高雄男失聯家屬急報案 警消進屋驚見他倒臥血泊死亡、床上有把槍

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市66歲吳姓男子昨傳手機給家人後失聯，家屬聯繫不上焦急報警；警消昨晚會同家屬至前鎮區一心二路大樓查看，進屋驚見男子在床上倒臥血泊中已明顯死亡，床旁還遺留一把槍械；警方鑑識未發現陌生人入侵跡象，將報請檢察官相驗以釐清死因。

前鎮警分局指出，復興派出所昨晚7時許接獲民眾報案稱，家人吳姓男子傳訊息後失聯，擔心安危，請求警方派員到一心二路大樓內協助進屋查看。

經員警到場會同119救護人員會同家屬進屋，驚見吳男躺在床上，倒臥血泊中已明顯無生命跡象、未送醫。

警方到場鑑識發現現場無打鬥及其他外力介入，將依規定報請檢察官相驗，釐清詳細死亡原因。

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高市66歲吳姓男子失聯，家屬焦急報警，警消昨晚會同家屬至一心二路大樓查看，進屋驚見吳在床上倒臥血泊中已明顯死亡。示意圖／記者石秀華攝影
高市66歲吳姓男子失聯，家屬焦急報警，警消昨晚會同家屬至一心二路大樓查看，進屋驚見吳在床上倒臥血泊中已明顯死亡。示意圖／記者石秀華攝影

失聯 高雄 高市

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