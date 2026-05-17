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楊梅小客車惡劣肇逃！撞飛行人再撞路邊車 警：將通知到案說明

桃園電子報／ 桃園電子報

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停放於路旁的自小客車慘遭波及。圖：警方提供

桃園市楊梅區信義街昨(15)日發生一起惡劣的肇事逃逸案件。下午15時56分許，一名20歲的余姓男子行走於信義街29號前時，突遭一部行經該處的自小客車猛烈撞擊。該車不僅撞傷行人，還波及一輛停放於路旁的自小客車，導致車體毀損，隨後駕駛竟不顧受傷者傷勢逃離現場，楊梅警分局獲報後調電眼釐清涉案車輛，將通知其到案說明。

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事故造成行人身體多處擦挫傷以及車輛毀損。圖：警方提供

警方說明，昨日下午警方接獲報案信義街29號發生交通事故，經了解為一部自小客車，行經事故地點撞擊余男及停於路旁之自小客車，發生事故後肇事逃逸。

警方進一步表示，事故造成行人身體多處擦挫傷以及車輛毀損，警方已調閱相關影像釐清涉案車輛，將通知其到案說明，此案事故發生之詳細原因，警方調查釐清中。

本文章來自《桃園電子報》。原文：楊梅小客車惡劣肇逃！撞飛行人再撞路邊車 警：將通知到案說明

行人 肇逃

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