台中獨居重症婦癱軟受困5道鎖內…失聯6天警破門從死神手中搶命

台中市北區一名患有重症的六旬劉姓獨居婦人，近日因病發癱軟在床超過一周，滴水未進險些喪命，幸好劉婦任職公司發現其無故曠職達6天，機警通報警方。轄區第二分局育才所警員獲報後，憑藉敏銳直覺，堅持連破5道門鎖，在昏暗雜亂的屋內尋獲奄奄一息的劉婦，緊急送醫後成功挽回寶貴生命。

第二警分局育才派出所警員林裕晨、戴國峯於115年5月11日下午5時許接獲劉女公司報案，擔憂獨居且患有重症的劉女遭遇不測。員警火速趕赴國強街住處查訪，雖大門深鎖且無異味，但鄰居透露已有10天未見劉女出門倒垃圾。

即便現場無明顯危急跡象，當地里長對破門也有疑慮，但警員依多年執勤經驗，判斷狀況不對，果斷協調里長與鎖匠協助開門。

救援過程不易，眾人一路從大門到房門連開了5道鎖，才得以進入因照明故障而漆黑一片的屋內，警員持手電筒在堆滿雜物的屋內仔細搜查，最後在床上尋獲虛弱至極的劉女。

經查，患有重症的劉女，日前病發嘔吐後便全身無力，原以為躺床休息即可好轉，卻因此受困超過一周，被發現時已嚴重脫水、僅能發出微弱氣音，警員見狀火速通報119將其送醫，急救後幸已脫離險境。

第二警分局呼籲，隨著獨居人口日益增加，民眾平時應多加關懷身邊獨居的親友，保持密切聯繫；也建議獨居者可隨身攜帶手機，或於家中加裝緊急救援通報設備，以便在危急時刻能第一時間求救，避免憾事發生。