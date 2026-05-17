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2名19歲男無聊「拿刀砍菜後丟掉」 警方依毀損竊盜罪法辦

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

「我家的菜有礙到你們嗎？」一名豐原人PO網控訴二名男子半夜拿長刀砍種在他家旁的菜，豐原警分局今天凌晨獲報追查二名涉案19歲男子到案，他們供稱只是無聊，拿網路買的長刀砍路旁菜，砍完後菜和刀都已丟掉，警方依毀損和竊盜罪嫌移請台中地檢署偵辦。

民眾上網說，他們住在國中學區，二名男子竟半夜拿刀砍他家路旁的菜，如果一旁有人是否也會被砍？

豐原警分局頂街派出所今天凌晨0時40分接獲民眾報案指稱，其位在豐原區三豐路一段的住家外種植植栽，二株苦馬菜遭不詳人士破壞及竊取。

經警方了解，被害人調閱監視器畫面發現，昨天凌晨3時59分許，2名陌生男子徒步前往該址，其中一名身穿白衣男子持長刀砍斷植株，犯案後再由另一名身穿深色衣物男子竊取其中1株後離去。

警方獲報後立即展開調查，今天凌晨0時40分獲報後立即著手偵查，凌晨3時許查獲19歲劉男及19歲徐男等2人。全案警詢後，依涉嫌毀損罪及竊盜罪，移請台中地方檢察署偵辦。

頂街派出所所長張竣凱呼籲，民眾應尊重他人財產，切勿因一時衝動從事破壞或竊取行為，以身試法；若發現可疑人、事、物，請立即撥打110報案，共同維護社區安全與良好生活環境。

豐原警分局今天獲報，查獲二名19歲男子無聊拿刀砍路邊菜再丟， 警方依毀損和竊盜罪法辦。記者游振昇／攝影
豐原警分局今天獲報，查獲二名19歲男子無聊拿刀砍路邊菜再丟， 警方依毀損和竊盜罪法辦。記者游振昇／攝影

竊盜 豐原 被害人

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