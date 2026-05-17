離譜！高雄2捷警勤務收隊電梯開打 雙雙掛彩互不提告將被懲處

高雄市捷運警察隊2名警員因先前互有嫌隙，昨午2人巡邏勤務收隊返回左營分局大樓隊部，傳出在電梯內開打的離譜事件，電梯門打開，值班幹部獲悉勸阻，兩人臉部雙雙掛彩，雖情緒平復後，互不提告，但因穿警察制服又配槍，還在電梯互毆，影響警譽，捷警隊將呈報警局予以懲處。

據了解，2名互毆的警員是保大支援捷運警察隊的胡姓警員和捷警的蔡姓警員，2人均為50餘歲的員警，因先前互看不順眼，隊部已盡量未安排2人一起執勤，但因捷警人力少，昨午2人被排到一起步行執行巡邏4小時。

沒料，昨午12點多，2人執勤結束返回捷警位於左營分局隊部，搭乘電梯時，竟情緒失控，在電梯內「全副武裝」動手相向，雙雙臉部輕微擦挫傷，電梯門打開後，引起騷動，值班幹部見狀出面勸阻。

2名捷警穿制服在電梯開打的情事在警界傳開，引起一片譁然，一度傳出2警事後到事發地的左營分局樓下文自派出所內提告，但捷警隊稱雙方在情緒已平復，已表示互不提出告訴。

2警在隊部電梯互毆一事，嚴重影響警譽，捷警隊將研議對2警予以懲處。