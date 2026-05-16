抓到了！ 彰化兒童公園凌晨遭縱火 男子稱抽菸不慎引燃

彰化市三民路、長順街口的彰化市兒童公園涼亭的塑膠平台，今天凌晨被燒毀，彰化警分局調閱監視器，查獲28歲的陳姓男子涉嫌縱火，他供稱是因心情不佳在兒童公園散心抽菸，不慎引起火災，警方偵詢後將依公共危險罪嫌移送法辦。

彰化縣消防局是在今天凌晨1時33分許，接獲報案，指彰化市三民路、長順街口的彰化市兒童公園涼亭發生火警，消防局調派5輛消防車、消防人員7人、義消1人趕往搶救，發現火場位在涼涼及塑膠平台，由於都是易燃物，火勢猛烈，消防人員費了近1小時才撲滅。

現場雖然沒有找到油類或者引火的紙類，但塑膠平台應不致於自動燃燒，消防人員不排除有人縱火，會同警方及市公所調查，經警方派員前往查訪並調閱監視器，發現當時有一名男子前往兒童公園，隨後發生火警，警方即鎖定這名男子涉嫌重大。

警方在今天下午查獲涉嫌縱火的28歲陳姓男子，他供稱是心情不佳在前往公園散心抽菸，不慎引起火災，並稱當時有報119及嘗試滅火。警方表示，將等彰化縣消防局火調科調查結果，再依違反刑法公共危險罪，將陳嫌移送彰化地檢署偵辦。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

彰化市三民路、長順街口的彰化市兒童公園涼亭的塑膠平台，今天凌晨被燒毀 ，警方緝 獲涉嫌縱火的28歲陳姓男子。圖／消防局提供