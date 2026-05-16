亂丟垃圾還毆打清潔隊員 北市環保局譴責喊告

北市一名清潔隊員昨晚在萬華巡收垃圾時，目擊一名男子當場亂丟垃圾，隨即上前勸阻，卻遭對方毆打致手肘受傷。北市環保局表示，當事人已驗傷，環保局將協助隊員提告傷害，並追究妨害公務相關責任。

環保局萬華區隊分隊長魯武玄表示，近期許多民眾反映萬華區雙園街49巷髒亂、有老鼠等狀況，但隊員、稽查員非24小時在場，有些民眾會趁隙亂丟垃圾，因此清潔隊安排加強巡收勤務，兩人一組於收班前再去現場巡收垃圾。

魯武玄說，昨晚間10時30分許，王姓清潔隊員在該處執行落地垃圾加強巡收勤務時，當場目擊1名男子亂丟垃圾，立即上前勸導不能這樣。但該民眾拒不配合，當場言語辱罵，更進一步動手攻擊王姓隊員，一路追打，隊員在防護過程中受傷。

現場由熱心路人協助報案，警方到場後，將該名男子依法帶回偵辦。案發後，環保局高度關切傷勢並慰問，表達關懷與支持。 環保局對此嚴正譴責，強調對於任何暴力妨害公務及執勤同仁的行為皆零容忍，將協助受傷隊員提出傷害告訴，依法追究妨害公務相關責任，維護第一線執勤同仁權益與執法尊嚴。

環保局表示，清潔隊員長期站在第一線，不分晴雨、日夜維護市容環境整潔，執勤過程中所為的勸導，皆是基於維護公共環境與市民生活品質之的職責，期盼社會各界能給予更多理解、尊重與支持。同時呼籲民眾，切勿任意棄置家戶垃圾，如遇環保局執勤或稽查人員依法勸導、取締時，也請理性配合相關程序或調查作業。