影／高雄大寮驚悚車禍畫面曝光 8旬婦機車捲入大貨車輪下爆頭慘死

高雄市大寮區今天下午2時45分發生一起驚悚車禍，葉姓男子駕駛大貨車沿鳳林二路行駛，擦撞同向的80歲鄭姓老婦人的機車，鄭婦當場連人帶車倒地被捲入輪下，當場爆頭慘死；葉男經警方酒測無酒駕行為，研判疑大車視線死角肇禍。

林園警分局指出，這起車禍發生在今天下午2時45分許，當時33歲葉姓男子駕駛大貨車沿鳳林二路南往北方向行駛，80歲的鄭姓老婦人騎機車和大貨車同向騎在前方。

沒料，大貨車突擦撞鄭婦機車，導致鄭連人帶車不穩摔倒，滾入大車輪下，慘遭當場輾斃慘死。警方獲報到場處理，發現鄭婦已明顯死亡未送醫，在現場拉起藍色小帳棚。

大貨車駕駛葉男經警方酒測，無酒駕行為；葉稱，未看到葉婦機車，疑視線死角肇禍，詳細肇責待交通大隊釐清；警詢後，依過失致死罪嫌將葉移送高雄地檢署偵辦。

葉姓男子駕駛大貨車沿高市大寮區鳳林二路行駛，擦撞同向80歲鄭姓老婦人的機車，鄭婦被捲入輪下爆頭慘死。記者石秀華／翻攝

葉姓男子駕駛大貨車沿高市大寮區鳳林二路行駛，擦撞同向80歲鄭姓老婦人的機車，鄭婦被捲入輪下爆頭慘死。記者石秀華／翻攝