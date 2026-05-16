高雄死亡車禍…8旬婦路口疑閃違停 遭大貨車輾頭命喪輪下

8旬鄭姓老婦今天下午騎機車沿高雄大寮區鳳林二路行駛，行經一處路口時，疑為閃避路旁違停小客車，與同向大貨車發生擦撞，鄭女頭部受創身亡，全案依過失致死等罪嫌偵辦。

高雄市政府警察局林園分局員警說明，下午2時45分許獲報，指大寮區鳳林二路發生交通事故，派員到場初步了解，現場為33歲葉姓大貨車駕駛沿鳳林二路由南往北方向行駛，行經一處路口時，與同向80歲鄭女發生擦撞。

警方表示，疑因鄭女為閃避路旁違停小客車，才與大貨車發生擦撞，事故造成鄭女頭部遭大貨車輾壓，當場無生命跡象，另經警方檢測，葉男沒有酒駕，詢後依過失致死等罪嫌，將葉男及62歲張姓小客車駕駛移送高雄地檢署偵辦。

警方指出，確切肇事原因待釐清，至於張男違停部分，將依違反道路交通管理處罰條例開罰，另呼籲民眾行經路口應減速慢行，行車時注意車前狀況，若遇大車應採取防禦駕駛，避免在大車左右兩側行駛，切勿與大車並行，保持安全距離。