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鹿港金屬公司傳火警…疑熱切割不慎起火燃燒 2工人受傷送醫
彰化縣鹿港鎮臨海路3段1家金屬公司今天下午發生火警，1層樓鐵皮建築疑因現場工人熱切割淬火油桶起火燃燒，造成2名工人受傷，其中1人臉部燒傷送醫，起火原因由消防局調查中。
彰化縣消防局是在今天下午3時31分接獲報案，立即出動各式消防車12輛、救護車1輛、救災機器人1輛、消防人員24人前往搶救。 消防人員趕到現場，發現火場是1層樓鐵皮建築，疑因工人熱切割淬火油桶起火，火點位置倉庫後方，立即拉起水線灌救，直到15時46分火勢控制，持續搶救中。
消防人員現場確認有2名工人受傷，其中1人自行就醫，另1名由臉部2度燒燙傷，送彰濱秀傳醫院治療。消防局表示，現場樓地板面積約1000平方公尺，燃燒樓地板面積約20平方公尺，起火原因由消防局調查中。
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