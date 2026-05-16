快訊

預感成真？孫安佐今晨遭上銬帶走 狄鶯前一晚直播痛哭：來搜索啊

5名潛水同伴全沒回來！她穿好裝備最後一刻改變心意 成唯一生還者

115會考國文／文言文有難度 考生哀嚎：看不懂題目在問什麼

聽新聞
0:00 / 0:00

鹿港金屬公司傳火警…疑熱切割不慎起火燃燒 2工人受傷送醫

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣鹿港鎮臨海路3段1家金屬公司今天下午發生火警，1層樓鐵皮建築疑因現場工人熱切割淬火油桶起火燃燒，造成2名工人受傷，其中1人臉部燒傷送醫，起火原因由消防局調查中。

彰化縣消防局是在今天下午3時31分接獲報案，立即出動各式消防車12輛、救護車1輛、救災機器人1輛、消防人員24人前往搶救。 消防人員趕到現場，發現火場是1層樓鐵皮建築，疑因工人熱切割淬火油桶起火，火點位置倉庫後方，立即拉起水線灌救，直到15時46分火勢控制，持續搶救中。

消防人員現場確認有2名工人受傷，其中1人自行就醫，另1名由臉部2度燒燙傷，送彰濱秀傳醫院治療。消防局表示，現場樓地板面積約1000平方公尺，燃燒樓地板面積約20平方公尺，起火原因由消防局調查中。

彰化縣鹿港鎮臨海路3段1家金屬公司今天下午發生火警，1層樓鐵皮建築疑因現場工人熱切割淬火油桶起火燃燒，造成2名工人受傷，其中1人臉部燒傷送醫，起火原因由消防局調查中。圖／消防局提供
彰化縣鹿港鎮臨海路3段1家金屬公司今天下午發生火警，1層樓鐵皮建築疑因現場工人熱切割淬火油桶起火燃燒，造成2名工人受傷，其中1人臉部燒傷送醫，起火原因由消防局調查中。圖／消防局提供

彰化縣鹿港鎮臨海路3段1家金屬公司今天下午發生火警，1層樓鐵皮建築疑因現場工人熱切割淬火油桶起火燃燒，造成2名工人受傷，其中1人臉部燒傷送醫，起火原因由消防局調查中。圖／消防局提供
彰化縣鹿港鎮臨海路3段1家金屬公司今天下午發生火警，1層樓鐵皮建築疑因現場工人熱切割淬火油桶起火燃燒，造成2名工人受傷，其中1人臉部燒傷送醫，起火原因由消防局調查中。圖／消防局提供

鹿港 消防人員

延伸閱讀

東海大學男宿清晨驚傳火警…16年冷氣室外機釀禍 校方回應了

酒醉被解僱還回頭嗆「輸贏」 北市7工人持球棒、刀械圍毆暴打

影／龍洞攀岩場半月2起墜崖1死1傷 消防局提醒：地勢陡救援難

高雄五甲民宅2樓失火大門深鎖 消防員破門驚見獨居翁已成焦屍

相關新聞

影／龍洞攀岩場新加坡籍25歲男墜7米 搶救送醫暫無生命危險

新北市貢寮區龍洞攀岩場今天上午發生墜崖事件，新加坡籍25歲男子攀岩時不慎墜落邊坡約7公尺高處，現場地形搬運不易，救護人員以人力接力方式搬運，下午1時20分安全護送至龍洞灣海洋公園後，已由救護車送往衛福部基隆醫院救治。

減重名醫被控醫療疏失致死 院方停他醫療業務3個月啟動調查

嘉義53歲沈姓女子接受減重手術後不幸身亡，家屬指控執刀的義大大昌醫院外科副院長宋天洲醫療疏失，高市衛生局介入調查中。義大今天聲明表示遺憾，也對家屬表達哀悼，另涉案醫師即日起暫停臨床醫療業務3個月，並成立專案調查小組檢視醫療過程，也會全力配合衛生局及司法調查。

疑熱切割不慎火警 鹿港2工人受傷

彰化縣鹿港鎮臨海路3段1家金屬公司今天下午發生火警，1層樓鐵皮建築疑因現場工人熱切割淬火油桶起火燃燒，造成2名工人受傷，其中1人臉部燒傷送醫，起火原因由消防局調查中。

影／龍洞攀岩場半月2起墜崖1死1傷 消防局提醒：地勢陡救援難

新北市貢寮區龍洞攀岩場地勢陡峭，近半月接連發生兩起墜崖事件，釀一死一傷。消防局表示，近期戶外攀岩事故增加，部分攀岩場地地勢陡峭、救援不易，後送也相當困難，提醒民眾切勿貿然挑戰超出能力的路線。

喝水女再槓送水哥！密室逃脫員工勒頸亡 楊智伃嗆他搞錯方向

台北市知名密室逃脫遊戲店「邏思起子」，發生女員工扮演「吊死鬼」遭繩索勒住頸部窒息死亡。民進黨北市議員參選人陳聖文曾體驗遊戲時受傷，昨開記者會替家屬發聲，請北市建立安全規範與稽查制度。不過國民黨前發言人楊智伃今怒嗆他「搞錯方向」。

密室逃脫釀死亡意外 蔣萬安：將和中央研擬統一的管理制度

2026台北傳統市場節今天公布金賞得獎名單，蔣萬安出席活動時，也針對日前台北市知名密室逃脫發生致命意外作出回應。對於女員工扮鬼時遭繩索勒頸、送醫搶救多天後仍不幸身亡，家屬質疑市府長期未積極管理，蔣萬安表示，市府目前已啟動全市稽查，事件也凸顯密室逃脫產業缺乏統一管理制度，未來地方與中央將共同研議改善。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。